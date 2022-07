Gemma Bovery - la critique du film

2 personnes

Résumé : Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d’un village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d’imagination, et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu’un couple d’Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s’installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus s’appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l’occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n’a pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie...

Critique : Martin prend la vie pour un roman. Gemma ne sait pas qu’elle en vit un. A partir de ce double argument, Anne Fontaine tisse un divertissement qui reprend fidèlement la célèbre bande dessinée de Posy Simmonds : on y retrouve en effet le jeune couple anglais installé en Normandie, comme tant d’autres Britanniques. Charlie est une copie semblable à son original et en même temps différent du falot médecin, lorsqu’il manifeste des velléités de départ, alerté par une réalité qui filait constamment entre les doigts de Charles Bovary. De son côté, Hervé de Bressigny, étudiant en droit sybarite, perdu dans un grand château, livré à une mère possessive, rejoue, sans la scène des comices agricoles, la tumultueuse relation de Rodolphe à Emma, sauf qu’à bien des égards c’est Gemma qui inverse les rôles, jusqu’à l’intervention du héros Martin, à la fois jaloux et épris d’amour pour la jeune femme, devenue personnage dans son imaginaire : par un renversement totalement ironique, la lettre de rupture initialement écrite par le bellâtre dans le roman de Flaubert devient un courrier rédigé à la place d’Hervé, afin que la relation cesse. Martin est certes fasciné par la jeune Anglaise, mais il connaît la fin de l’histoire. Cette avance narrative donne lieu à un running gag plutôt amusant sur la mort aux rats. Les autres effets comiques n’ont pas tous la même efficacité : on pense en particulier à la scène de la guêpe, qui bifurque vers les sentiers du mauvais vaudeville.

Luchini semble à son aise dans un univers littéraire dont le sait très amateur. Le personnage qu’il incarne condense les traits d’un héros et d’un narrateur extradiégétique, incapables de peser sur le destin qu’il redoute. La fin de Gemma, par son affreux hasard, s’oppose à la lente agonie de l’héroïne pastichée, démontre aussi qu’à des marionnettes fictives on peut faire subir le plus grotesque. Si ce jeu littéraire a tout du divertissement habile, il ne va jamais au-delà de ses intentions ludiques et la mise en scène, très sage, lui est complètement assujettie.

