Pour Luky – la critique du livre

Résumé : {Pour Luky}, c’est une année scolaire dans la vie de Luky, Abdoul et Diego, trois adolescents d’une petite ville de province. Comme un talisman face à une enfance qui s’éloigne, Abdoul, le philosophe de la bande, nous livre le récit d’une fraternité choisie.

Notre avis : Ils ont 15 ans tous les trois, « aux Renards, à Saint-Roch, dans le 38 », une cité comme une autre à la périphérie d’une petite ville, nichée dans les montagnes de l’Isère. Quatre immeubles de quatre étages posés comme ça, au bord de la route départementale. Construits au départ pour loger la classe moyenne. Ils attendent une réhabilitation qui ne vient jamais. Aujourd’hui occupés par « les cas sociaux, les hors-jeu, les pas de chance et les déglingués », les pauvres quoi. Peu de transport, pas de vélo et une piscine qui coûte trop cher, « cernés par le malheur » avec, aux alentours, un centre de détention pour mineurs et un refuge pour orphelins. On s’occupe comme on peut. On va à l’animalerie, c’est gratuit. On regarde les contrôles d’identité, pour Luky, ou on les subit, pour Abdoul et Diego. Ça occupe tout le monde, les gendarmes aussi.

Alors, on peut toujours rêver. Le collège terminé, le lycée va bientôt commencer. Tous les trois sont dans un entre-deux. Entre l’enfance et l’âge adulte, l’adolescence, l’âge des injonctions, des obligations à se trouver un avenir, même quand il n’y en a pas. On pense à ces doux moments insouciants que l’on doit oublier. Luky entend des voix depuis longtemps déjà, celles de son grand-père paysan, mort il y a cinq ans : « ça remonte tout seul, ça raconte en lui ». On parle, on se réchauffe auprès d’une amitié que l’on voudrait éternelle et d’un passé qui ne meurt jamais.

Aujourd’hui, les commerces ferment, des banques ouvrent, mais on ne sait pas pour qui. L’ennui envahit la ville et la vie aussi. De toute façon, personne ne vient jamais ici. Les gens s’imaginent beaucoup de choses : « la drogue, c’est nous – les embrouilles, c’est nous – les voleurs, c’est nous ». Reste encore qu’on peut rêver, entre deux montagnes escarpées, entre deux horizons bouchés, lever la tête, regarder le ciel et passer encore « une année parmi les étoiles ».

Pour Luky est un roman tendre et touchant, par l’auteur de Madame Diogène et Sangliers, qui redonne du sens aux espérances de l’adolescence.