Pour toujours - Ferzan Özpetek - critique

Résumé : Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens. S’installe alors un nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses et moments d’émotions, disputes et tensions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour protéger ce nouvel amour qui grandit d’un côté, et refleurit de l’autre.

Critique : Le réalisateur turco-italien Ferzan Özpetek propose ce que le public aime le plus dans le cinéma : des thèmes universels, traités avec émotion et humanité, qui nourrissent à la fois le cœur et l’âme en posant les bonnes questions, sans sentimentalisme ni lourdeur.

S’entourant d’acteurs généreux qui ont à cœur de donner vie à la plus large palette d’émotions possibles, afin que le spectateur puisse s’identifier, le cinéaste repose ses caméras à Rome, après avoir tourné ses deux derniers films en Turquie : Rosso Istanbul (2017) et Napoli velata (2018).

Récompensé par deux David di Donatello, dont celui de la meilleure actrice pour Jasmine Trinca (Romanzo criminale, 2005), et ayant obtenu huit nominations aux Rubans d’argent avec deux prix remportés, Pour toujours a enchanté le public italien, conquis par une histoire d’une grande modernité, entre familles recomposées, diversité et humour d’une grande subtilité.

Le film suit un couple d’une quarantaine d’années qui, après seize ans de vie commune, a vu la passion s’étioler, remplacée par une relation fraternelle et confortable qui ne les satisfait plus ni l’un ni l’autre. Arturo (Stefano Accorsi) et Alessandro (Edoardo Leo) voient arriver à l’improviste leur vieille amie Annamaria (Jasmine Trinca) qui leur confie ses deux enfants le temps de passer des examens médicaux. Ce qui ne devait durer que quelques jours se transforme finalement en garde beaucoup plus longue, confrontant les deux hommes à une parentalité et à des responsabilités jusqu’alors inconnues. Entourés par une troupe d’amis truculents qui connaissent leurs propres difficultés, interprétés par l’inénarrable Serra Yilmaz, l’actrice transsexuelle Cristina Bugatty ou encore Filippo Nigro et Pia Lanciotti, dans le rôle d’un couple qui retombe amoureux chaque jour, Monsieur souffrant de la maladie d’Alzheimer, Arturo et Alessandro vont devoir recréer des liens et surtout, communiquer, plus qu’ils ne l’ont fait depuis des années.

D’une incroyable fluidité, d’une extrême authenticité, Pour toujours est un bijou de bout en bout, ayant la finesse de ne pas s’attarder sur la sexualité des personnages mais exposer plutôt la fin d’un amour, traitant de ce drame avec un peu de légèreté. Miroir de toutes les familles sans militantisme, Pour toujours place la parentalité loin des questions biologiques, préférant l’émotion et le cœur, permettant au film d’être sincère dans toutes ses approches.

Un beau film, en somme.