Précieuse(s) - Fanny Guiard-Norel - critique

Résumé : En adaptant « Les Précieuses ridicules » de Molière avec ses élèves, Cécile pensait réhabiliter les Précieuses, ces premières féministes du XVIIe siècle, injustement oubliées. Elle n’imaginait pas que ce projet la conduirait à sortir de sa propre et insidieuse invisibilité.

Critique : Les Précieuses ridicules n’est peut-être pas l’œuvre la plus jouée aujourd’hui de Molière, et son titre laisse entendre qu’il s’agit d’une critique ouverte de la femme, jugée pédante dès lors qu’elle acquiert la connaissance. Le documentaire de Fanny Guiard-Norel remet les pendules à l’heure, d’autant qu’aux côtés de ce groupe génial de lycéens et de leur enseignante, de nombreuses spécialistes s’invitent pour clarifier le sens de cette pièce de théâtre et son impact contemporain dans la considération et la place des femmes. Précieuse(s) s’affiche donc comme un documentaire complet où, au-delà du métier de professeur de lettres, l’enjeu est de comprendre la vision actuelle du féminisme par un groupe de jeunes.

La question qui émerge est de savoir si ces adolescents sont représentatifs de la jeunesse actuelle, notamment populaire. La réponse est négative, dans la mesure où ce lycée de centre-ville et sa population n’ont pas grand-chose à voir avec les jeunes issus des quartiers populaires où, hélas, les progrès en matière d’égalité femme-homme sont les plus importants à conduire. Maintenant, les violences commises contre les femmes ne sont évidemment pas du seul apanage des quartiers prioritaires de la ville, bien au contraire, et comprendre comment cette jeunesse apparemment choyée aborde la féminité au XXIe siècle est à ce titre tout à fait pertinent.

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Précieuse(s) comme son titre l’indique, s’attache à décrire la préparation et la réécriture du texte de Molière par un groupe de jeunes lycéens. Ils sont animés par une enseignante passionnée et passionnante qui, elle-même, révèle à la caméra comment cette expérience a changé son rapport au monde. On la voit mettre en valeur sa plume de poétesse, et surtout avouer l’invisibilité d’un handicap qui a changé sa perception d’elle-même, de sa propre féminité et des autres. Ceux qui continuent de penser que les professeurs sont toujours en vacances seront bien déçus : on la voit travailler de très nombreuses soirées, en plus des visites parisiennes de lieux célèbres en rapport avec le théâtre. Mais il n’y a aucune démagogie de la part de la réalisatrice qui ne fait que révéler le travail du pédagogue et du professeur, moins soucieux de contenu que de l’effet qu’aura son enseignement sur les futurs adultes que seront ses élèves.

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Par ailleurs, le documentaire nous invite à nous replonger dans les pages classiques du théâtre français. Il est vrai que rares sont les autrices, a fortiori de cette époque, de théâtre. Une intervenante alerte sur le fait que le monde de la dramaturgie est encore réservé à la gent masculine, alors que les efforts en matière d’égalité doivent concerner tous les milieux professionnels. On le sait pour le cinéma qui tente de corriger peu à peu la surreprésentation des hommes au plus haut niveau des postes professionnels.

Précieuse(s) est plus qu’un énième film sur les inégalités femme-homme. C’est une œuvre résolument joyeuse, pétrie d’optimisme, qui amène le spectateur à reconsidérer ce qu’il pourrait percevoir comme des évidences en termes d’émancipation féminine dans notre société française contemporaine. On aura à cœur de continuer à suivre ces jeunes gens d’ici deux ou trois ans, quand ils auront abordé le seuil de l’université, pour voir si cette expérience unique, mais certainement répandue dans des lycées, aura impacté leur rapport au monde.