Promenade à Cracovie - Mateusz Kudla, Anna Kokoszka-Romer - critique

Résumé : Ce documentaire suit Roman Polanski dans la ville où il a vécu enfant, en compagnie de son ami de toujours, le photographe Ryszard Horowitz, survivant de la Shoah, qu’il a rencontré dans le ghetto juif de Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils arpentent les rues et confrontent leurs souvenirs…

Critique : Les deux jeunes cinéastes polonais à l’origine de ce projet ont souhaité au départ se pencher sur les souvenirs d’enfance de Roman Polanski, et non pas aborder son œuvre cinématographique et sa vie personnelle. L’auteur de Rosemary’s Baby a accepté la proposition à condition que soient associées les mémoires du photographe Ryszard Horowitz, qui fut son ami d’enfance lors des années sombres du ghetto de Cracovie, lors de la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce postulat, les deux réalisateurs de Promenade à Cracovie (dont le titre original est Polanski, Horowitz. Hometown) ont opté pour une démarche historique et documentaire rigoureuse, associant images d’archives et enquête complémentaire aux souvenirs des deux artistes. La coréalisatrice Anna Kokoszka-Romer a ainsi déclaré dans le dossier de presse : « Avant le tournage, nous avons fait un vrai travail d’enquêteurs, de détectives presque, afin de retrouver des lieux, des connaissances, des témoins, autant concernant Polanski que Horowitz. Nous y avons consacré deux ans. Nous avons relu les livres aussi, puisque chacun d’eux a écrit ses mémoires. Nous avons essayé d’anticiper, de deviner le genre d’anecdotes liées à chaque endroit traversé ».

© ROBERT SLUSZNIAK / KRKFILM.COM

Le film rappelle ainsi que Polanski connut l’enfer du ghetto, surtout après le départ de sa mère, gazée à Auschwitz. Il ne dut sa survie qu’à des paysans polonais qui ont accepté de le cacher, et dont la famille a depuis obtenu le titre de « Juste parmi les nations » décerné par l’Institut international pour la mémoire de la Shoah. Quant à Ryszard Horowitz, moins connu et médiatisé que l’illustre cinéaste, il fut lui-même déporté, avant d’être sauvé par Oskar Schindler, dont Spielberg a relaté le parcours dans La liste de Schindler. Ne serait-ce que par cet aspect, Promenade à Cracovie a un réel intérêt didactique, surtout en ces temps de montée du populisme et de résurgence de l’antisémitisme. Et ce d’autant plus que les coréalisateurs montrent les deux hommes revisiter immeubles, synagogues, et autres lieux emblématiques de la vie des juifs dans le ghetto. Nul pathos pourtant, ni volonté de donner des leçons de morale. Les fous rires des deux vieillards au cimetière, ou un barbecue partagé avec des autochtones dans le centre-ville, prouvent la volonté de privilégier l’élan de vie au traumatisme dépressif.

© ROBERT SLUSZNIAK / KRKFILM.COM

Promenade à Cracovie s’apprécie également eu égard aux relations entre Polanski et le cinéma. L’on songe au Pianiste et à J’accuse bien sûr, mais aussi au documentaire Roman Polanski : Wanted and Desired qui analysait l’image du réalisateur chez les cinéphiles et dans l’opinion publique. Il est toutefois permis de regretter le format quelque peu télévisuel du film, qui n’innove pas sur le plan cinématographique. Mais d’autres documentaires tout aussi conventionnels sur le plan formel encombrent les écrans, et sont projetés en séance spéciale des plus grands festivals, dont celui de Cannes. Aussi peut-on regretter la sortie en catimini de Promenade à Cracovie que peu d’exploitants ont souhaité accueillir, malgré les efforts du distributeur ARP. Il est clair que le mouvement #MeToo, qui a placé Polanski sur sa liste noire, n’est pas étranger à cette autocensure. Pour autant, Promenade à Cracovie est un documentaire qu’il convient de soutenir ne serait-ce que par la puissance de son sujet.