Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d’emprunté - Hernán Rosselli - critique

Résumé : Dans une banlieue populaire de Buenos Aires, les Felpeto ont créé une entreprise florissante de paris sportifs. Alors, à la mort du patriarche, la mère et la fille reprennent tout naturellement le business clandestin. Mais les temps changent pour les bookmakers : des purges dans la police et des perquisitions surprises menacent tandis que des secrets de famille refont soudain surface…

Critique : Présenté à la Quinzaine des Cinéastes 2024, ce long métrage est le quatrième de Hernán Rosselli. Cet ancien diplômé de l’ENERC (l’école de cinéma de Buenos Aires) est aujourd’hui réalisateur, critique et professeur d’université en Argentine. Le scénario relate le quotidien d’une famille de bookmakers vivant dans un quartier périphérique de Buenos Aires. Magouilles, débrouillardise et précarité rythment leur existence, perturbée par la mort du patriarche. La mère et la fille tentent de reprendre la main dans un milieu géré par des hommes, tour en étant l’objet d’une sévérité croissante de la part des autorités judiciaires et policières. Maribel, la fille, est la figure centrale, qui semble déterminer à faire entendre sa voix, et découvre sur l’ordinateur de son père des photos et films révélateurs d’une quiétude familiale, mais cachant peut-être des secrets gênants…

© 2025 Les Alchimistes. Tous droits réservés.

Le film est né de la volonté de collaborer avec l’artiste plasticienne Maribel Felpeto (ici actrice pour la première fois), qui avait un jour montré au réalisateur de multiples photos de famille. Celles-ci sont véritablement utilisées dans le long métrage, mais dans un cadre fictionnel. De même, ce sont les parents de la jeune femme qui jouent son père et sa mère, même si aucun des membres de cette famille n’exerce, dans la vie, une activité similaire à celle de leurs personnages. Cette mise en abyme, insolite, s’inscrit dans un dispositif original et ambitieux, au service d’une histoire que le metteur en scène a souhaité éclatée. Entre scènes de tripot, confidences intimistes et plans sur des caméras de sécurité ou des sites Internet, le film est construit comme un puzzle, qui demande au spectateur une attention constante. Le hors champ joue à ce titre un rôle majeur pour qui veut saisir les tenants et aboutissants de la narration.

© 2025 Les Alchimistes. Tous droits réservés.

Le cinéaste précise ainsi dans le dossier de presse : « C’est en montant des documentaires de création que j’en ai pris conscience. On peut filmer sans limites et souvent en plans serrés. Il faut donc prendre ensuite des décisions radicales pour raconter certaines scènes. On ne peut pas tout savoir sur tout. Il y a une réalité qui demeure inaccessible. Par ailleurs, j’aime l’idée que le spectateur participe activement, en l’invitant à reconstruire l’espace par exemple. Ou en utilisant l’ellipse ». Cela ne sera toujours évident pour ledit spectateur, qui aura du mal à adhérer à une démarche relevant davantage de l’exercice de style que du film indépendant réellement novateur. On est loin du choc qu’avaient pu susciter, en leur temps, Mean Streets de Scorsese ou Meurtre d’un bookmaker chinois de Cassavetes. Et à vouloir évoquer trop de sujets qu’il ne fait qu’effleurer (la place des femmes dans la société argentine, la pauvreté structurelle du pays, les rapports entre la police et le peuple), le réalisateur nous laisse quelque peu sur notre faim. Reste que les intentions de Hernán Rosselli sont louables. En restant exigeant mais dans une approche moins cérébrale, son cinéma pourrait gagner en maturité et clarté.