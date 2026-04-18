Quelques jours à Nagi - Kōji Fukada - Fiche film

Le 18 avril 2026
- Réalisateur : Kōji Fukada
- Acteurs : Takako Matsu, Ken’ichi Matsuyama, Shizuka Ishibashi
- Genre : Drame
- Nationalité : Japonais
- Distributeur : Art House Films
- Titre original : Nagi Notes
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : Yuri, architecte divorcée, rend visite à son ancienne belle-sœur Yoriko, sculptrice installée dans le village de Nagi. Ce séjour, d’abord envisagé comme une simple parenthèse, prend une tournure inattendue lorsque Yuri accepte de poser pour elle. Au fil des séances, les silences se peuplent de souvenirs, et un lien profond, longtemps enfoui, ressurgit entre les deux femmes. Loin de l’agitation de Tokyo, Yuri se laisse gagner par la douceur du quotidien rural et la vie des habitants. Les jours passent, comme si quelque chose, ici, l’invitait à rester.
- © 2026 Festival de Cannes
- © 2026 Kōji Fukada. Tous droits réservés.
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