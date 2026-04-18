Cannes 2026 : Kōji Fukada en compétition officielle

News : Quelques jours à Nagi de Kōji Fukada est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.

Résumé : Yuri, architecte divorcée, rend visite à son ancienne belle-sœur Yoriko, sculptrice installée dans le village de Nagi. Ce séjour, d’abord envisagé comme une simple parenthèse, prend une tournure inattendue lorsque Yuri accepte de poser pour elle. Au fil des séances, les silences se peuplent de souvenirs, et un lien profond, longtemps enfoui, ressurgit entre les deux femmes. Loin de l’agitation de Tokyo, Yuri se laisse gagner par la douceur du quotidien rural et la vie des habitants. Les jours passent, comme si quelque chose, ici, l’invitait à rester.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Kōji Fukada, d’après la pièce Tōkyō Notes d’Oriza Hirata

– Distributeur : Art House

– Principaux acteurs : Takako Matsu, Shizuka Ishibashi, Ken’ichi Matsuyama

© 2026 Kōji Fukada. Tous droits réservés.

Kōji Fukada adapte avec ce film un matériau théâtral afin de scruter, comme à son habitude, un certain pan de la société japonaise contemporaine. Il s’agit de son premier film présenté en compétition officielle cannoise. Formé à l’École d’études cinématographiques de Tokyo, Fukada débute dans le court métrage, la vidéo et le cinéma d’animation, tout en travaillant pour le théâtre. Ses deux premiers longs métrages, La comédie humaine (2008) et Hospitalité (2010), ne seront distribués en France que dans les années 2020. Le public français découvre le cinéaste avec Au revoir l’été (2013) qui « évoque avec poésie ces moments de transition qui amènent à la remise en question de soi », selon notre collaboratrice Marianne Renaud. Après Sayonara (2015), sorti en France deux ans plus tard, le réalisateur élargit son audience avec Harmonium (2016), sa première sélection cannoise, qui obtient le Prix Un Certain Regard. Avec ce récit d’une famille déstabilisée après l’intrusion d’un tiers, Fukada ébranle le mythe de l’ordre social japonais et combine avec bonheur chronique psychologique et polar onirique. Si Le soupir des vagues (2018) déçoit, Fukada donne le meilleur de lui-même avec L’infirmière (2019). À travers le récit des déboires d’une employée bienveillante prise dans un engrenage machiavélique, le réalisateur explore les contradictions d’une société poussant à la névrose. Suis-moi, je te fuis, d’une durée de près de quatre heures, obtient le Label Cannes 2020 et est exploité en salles deux ans plus tard, en deux parties, la première au titre éponyme, la seconde intitulée Fuis-moi, je te suis, l’ensemble mêlant romance et mystère. Après ce séduisant diptyque, le réalisateur signe Love Life (2022), subtil conte tragique, et, en mode mineur, Love on Trial (2025).

Kōji Fukada à Cannes

2016 : Harmonium, Un Certain Regard, Prix du Jury

2020 : Suis-moi, je te fuis, Sélection officielle

2025 : Love on Trial, Un Certain Regard

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