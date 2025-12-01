Qui brille au combat - Joséphine Japy - critique

Le 30 décembre 2025
Joséphine Japy signe un premier film sensible, délicat, tendre, doux et poétique.
- Réalisateur : Joséphine Japy
- Acteurs : Mélanie Laurent, Joséphine Japy, Pierre-Yves Cardinal, Serpentine Teyssier, Maxence Tual, Thomas Gioria, Anne Loiret , Félix Kysyl, Angelina Woreth , Juliette Gasquet, Sarah Pachoud
- Genre : Drame, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Français
- Distributeur : Apollo Films
- Durée : 1h40mn
- Date de sortie : 31 décembre 2025
- Festival : Festival de Cannes 2025, Festival d’Angoulême 2025
Résumé : QUI BRILLE AU COMBAT est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine...
Critique : Avec Qui brille au combat, Joséphine Japy signe un premier film à la fois beau et délicat, inspiré de son histoire personnelle. La réalisatrice filme ses personnages avec un amour, une sincérité et une tendresse infinis : une mère qui tient debout malgré tout et contre tout (magnifique et intense Mélanie Laurent), un père plein de doute qui hésite à fuir (touchant Pierre-Yves Cardinal) ; une enfant fragile mais néanmoins pleine de vie (surprenante Sarah Pachoud) ; et sa grande sœur, âgée de seulement dix-sept ans mais déjà adulte tant elle doit faire preuve de responsabilité, de dévouement et d’amour envers sa cadette, tout en éprouvant néanmoins un fort désir d’émancipation et de liberté. Un personnage incarné avec talent par la jeune et gracieuse Angelina Woreth.
- © 2025 Cowboys Films, Apollo Films. Tous droits réservés.
Sans jamais verser dans un quelconque pathos, ce long métrage est empreint de sensibilité, douceur, pudeur, délicatesse, force, émotion et beauté qui touchent l’âme et le cœur. Bien que faisant preuve d’un réalisme brut pour ne rien occulter du handicap et de ce qu’il implique d’éprouvant pour l’entourage (la fatigue, la peur, la culpabilité, la tentation de renoncer), Joséphine Japy démontre aussi tout son sens de la poésie, en mettant en scène un film toujours lumineux afin de mieux célébrer ce qui fait avancer cette famille, portée par un don de soi et un amour infini. On a déjà hâte de voir la réalisatrice s’attaquer à son deuxième film… et aux suivants !
