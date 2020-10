R.I.P.D Brigade Fantôme - la critique du film

Résumé : Dans le film d’aventures surnaturelles, R.I.P.D. Brigade Fantôme, Jeff Bridges et Ryan Reynolds jouent un tandem de flics d’un genre très spécial, puisque défunts, et envoyés par leur unitéde police, le R.I.P.D. (Rest in Peace Department), pour protéger notre planète d’une recrudescence de créatures néfastes qui refusent de passer tranquillement dans l’autre monde. Le shérif Roy Pulsifer est un vétéran de cette brigade dédiée à la traque d’âmes belliqueuses se faisant passer pour des citoyens ordinaires. Sa mission : appréhender les criminels qui tentent d’échapper au Jugement Dernier en se dissimulant parmi les vivants. L’irascible et indiscipliné Roy se voit assigner comme nouveau coéquipier feu Nick Walker, un jeune policier de Boston récemment défunt. Les deux « hommes » vont devoir ravaler leur antipathie respective pour mener à bien leur mission. Quand ils découvrent un complot susceptible de mettre fin à la vie telle que nous l’avons toujours connue, les deux cracks du R.I.P.D. n’ont qu’une option : rétablir l’équilibre cosmique pour que le tunnel qui mène vers l’au-delà ne remplisse pas soudain la fonction inverse et ne précipite pas l’avènement des morts.

Critique : Adapté d’un comic book édité par Dark Horse, R.I.P.D se voudrait un croisement entre Men in Black et SOS Fantômes. Une brigade composée d’anciens agents de police décédés, la R.I.P.D, se charge d’éradiquer les crevures, des âmes damnées qui ont décidé de rester sur terre pour échapper au jugement divin. Le jeune flic Nick Walker (Ryan Reynolds), qui vient tout juste de passer l’arme à gauche, est engagé puis assigné à faire équipe avec le peu commode shérif Roy Pulsifer (Jeff Bridges).

Le film reprend ainsi la recette du buddy movie au goût de déjà-vu, composé par l’éternel duo de flics que tout oppose, le jeune rookie étant guidé par un vieux briscard qui va l’initier aux ficelles de cette nouvelle fonction. Là où Men in Black fonctionnait admirablement bien avec un tandem au diapason (un Tommy Lee Jones inflexible face à un Will Smith à la tirade désopilante), celui de R.I.P.D manque clairement d’étoffe lorsqu’on le compare à ses comparses de la trilogie de Barry Sonnenfeld. Jeff Bridges, plus à l’aise dans les rôles dramatiques que dans le registre comique (à l’exception de The Big Lebowski), cabotine avec une surenchère d’expressions et de jargon d’époque (puisque c’est un shérif ayant officié au dix-neuvième siècle) qui tombent à plat trois fois sur quatre, par manque de finesse.

C’est pourtant lui qui doit porter le film sur ses épaules, car son acolyte Ryan Reynolds n’est pas mieux loti avec une série de répliques et de gags pas très élaborés, qui peinent à arracher un sourire. Le seul moment qui parvient à dérider un peu est celui où l’on découvre l’apparence terrestre totalement improbable de nos chasseurs de fantômes (une bimbo pour Bridges et un vieux chinois pour Reynolds). Mais, pour le reste, ce sera ceinture du côté des zygomatiques.

Le scénario balisé, qui s’essouffle trop vite, ne parvient pas à relever le niveau. Derrière la caméra, Robert Schwentke, le réalisateur du premier volet de Red, use et abuse des zooms jusqu’à l’overdose, en particulier lors de scènes d’action qui n’ont vraiment rien de mémorable. Hormis une course-poursuite en pleine ville contre une crevure bibendum vaguement palpitante, on cherche encore notre dose de scènes fun à se mettre sous la dent. Quant aux effets spéciaux numériques des monstrueux ectoplasmes, ils font plutôt pâle figure pour une grosse production américaine, au budget confortable de 130M$. Inutile de préciser qu’on attendait vraiment quelque chose de plus consistant à ce niveau. Rare satisfaction : la présence de Kevin Bacon, qui interprète ici le rôle du bad guy de service lui seyant si bien. Comme vous l’aurez compris, on passera aisément outre cette flemmarde comédie fantastique tel un spectre à travers un mur.