Reality - Tina Satter - critique

Résumé : Le 3 juin 2017, Reality Winner, vingt-cinq ans, est interrogée par deux agents du FBI à son domicile. Cette conversation d’apparence banale parfois surréaliste, dont chaque dialogue est tiré de l’authentique transcription de l’interrogatoire, brosse le portrait complexe d’une milléniale américaine, vétérane de l’US Air Force, professeure de yoga, qui aime les animaux, les voyages et partager des photos sur les réseaux sociaux. Pourquoi le FBI s’intéresse-t-il à elle ? Qui est vraiment Reality ?

Critique : On se souvient encore de l’éviction tonitruante du directeur du FBI par Donald Trump alors que la presse révélait ce qui pourrait s’assimiler à un trucage des élections, avec la complicité de la Russie. C’est sur cet évènement politique que Reality ouvre la page d’un huis clos qui oppose une jeune militaire, Reality Winner, traductrice en langue perse entre autres, et une équipe du FBI venue enquêter sur ses activités professionnelles. Le long-métrage repose entièrement sur la reprise des entretiens réels menés entre les agents et la jeune femme, que Tina Satter, la réalisatrice, avait extraits sous forme d’une pièce de théâtre. On assiste ainsi à la mécanique sombre et bien huilée de l’entretien policier où les postures, les mots employés, les tentatives de mise en confiance, permettent de dénouer les secrets de cette jeune Reality.

L’incontestable réussite du film tient à la fois à l’écriture même du scénario et à la manière dont la comédienne Sydney Sweeney s’approprie les attitudes de la lanceuse d’alerte, condamnée à cinq ans de prison en 2018. Elle a été libérée en juin 2021 et son expérience continue de faire référence sur les liens complexes que nos grandes démocraties actuelles entretiennent avec la presse. Toute la narration est contenue dans l’espace clos de la maison de Reality, et la rue qui l’enserre. Cette unité de lieu renforce la tension que le spectateur éprouve très vite, pendant que, peu à peu, le secret détenue par cette jeune linguiste se révèle. Car les policiers viennent déjà avec la preuve que des documents secrets ont fuité de l’administration où elle travaille. Ils tentent de dompter la jeune femme qui sait habilement déjouer les pièges qu’ils lui tendent. Ils l’amadouent en parlant de ses animaux, de son quotidien, cherchant à percer les motivations qui ont présidé à la fuite des informations classées "secret défense".

La puissance du film est liée à la montée progressive en tension du récit. Le scénario révèle peu à peu ce qui est reproché à Reality, tout en brouillant perfidement les pistes. La résistance de la jeune traductrice à l’assaut de questions des enquêteurs est juste bluffante. Elle se joue de leurs tentatives de manipulation et de séduction, mais finalement avoue les faits. Pendant tout le film, on se dit qu’on est bien à l’abri des formes d’investigation policière, car les agents font montre d’une véritable excellence dans l’art oratoire. Le jeu du chat et de la souris qui se trame entre les personnages est très justement restitué grâce à une mise en scène précise où manifestement rien n’est laissé au hasard. Le premier long-métrage de la dramaturge Tina Satter démontre déjà une maîtrise absolue de la réalisation cinématographique.

Reality est un film brillant, précis, conforté par l’interprétation redoutablement efficace de Sydney Sweeney. Assurément, c’est est l’un des coups de cœur de l’été 2023.