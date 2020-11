Recueil à punchline - ouvrage collectif - critique du livre

Résumé : Ouvrage collectif, composé par des habitants du Blosne à Rennes, {Recueil à punchlines}, se propose, dans un premier temps, de recenser les meilleurs punchlines des rappeurs francophones sous la forme d’un recueil pour mieux lui redonner ses lettres de noblesses.

Critique : Bien que le rap soit la musique la plus streamé, mais également celle qui engendre le plus d’achat d’albums physiques, il n’en reste pas moins un genre délaissé, voire méprisé par toute une partie de la population qui n’y voit que vulgarité, violence et misogynie.

Pourtant, il faut être bien de mauvaise foi pour ne pas repérer dans ce mouvement musical une volonté majeure des artistes. Celle-ci consiste à montrer la réalité de leur quotidien et à dénoncer les inégalités, mais aussi les violences policières notamment, ou les violences plus insidieuses qui réfèrent à des rapports de classes.

C’est par ce dernier motif que commence la préface rédigée par Ouafa Mameche, venue ici en qualité de critique musicale, mais surtout d’amatrice du genre. En effet, elle évoque le souvenir d’une rencontre à l’ENS sur le rap, sous l’angle d’une approche stylistique. Or, si l’on peut se réjouir d’une entrée de la culture rap à l’ENS, cette validation n’en reste pas moins une validation de la classe dominante sur une classe dominée, comme s’il fallait, pour légitimer le rap, certifier le style et le comparer à celui des poètes ou des grands auteurs littéraires.

Si, dans l’idée, ce type de comparaison est possible, elle n’en reste pas moins problématique, car elle met de côté toute une partie du rap plus commercial, qui ne cherche pas toujours la beauté du verbe, même si ce n’est pas toujours vrai.

Avec ce recueil de punchlines qu’on pourrait également qualifier de recueil d’aphorismes, l’idée du collectif rennais est de mettre à l’honneur ces phrases courtes et percutantes, qui agissent comme un climax dans les morceaux.

Pourtant, il ne faudrait pas voir ce livre en tant qu’index ou un dictionnaire des meilleurs punchlines. En effet, les noms des morceaux et des rappeurs sont cités en fin d’ouvrage, comme pour provoquer le lecteur et tenter de lui faire deviner de façon ludique quel rappeur a pu dire telle punchline, sur quel morceau et sur quel album. C’est aussi un bon moyen de sortir les auditeurs de cette musique de leur zone de confort, car i est possible qu’ils soient plus sensibles à telle ou telle punchline d’un rappeur qu’ils n’écoutent pas forcément, via cet ouvrage, et ils pourront peut-être redécouvrir sa discographie. De même, couchées sur la papier, ces saillies percutantes pourront également réconcilier les non auditeurs de rap, qui discerneront, on l’espère, la qualité d’écriture des artistes.