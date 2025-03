Reflets troubles - Sylvain Dufour - critique

Résumé : Axel est jeune, Alexis l’a été. Au premier regard, ils ont ressenti un truc, une chaleur… Axel, tout en aspirant à chanter les chansons d’Alexis, développe un fantasme gémellaire sur un comédien américain né le même jour que lui. De son côté, Alexis, tel un Narcisse vieillissant, se trouve flatté du reflet que lui renvoie son jeune ami.

Critique : Un piano, deux hommes. D’emblée, leurs différences sont évidentes. Alexis, de gabarit moyen, l’air plutôt réservé, affiche une cinquantaine certes épanouie mais toute empreinte de sagesse. Axel, éphèbe de belle taille, revendique sa liberté clamant haut et fort son attirance pour les personnes des deux sexes. Quand sa petite amie le quitte pour cause de divergence de point de vue autour de leur acteur préféré, il n’en est pas réellement affecté. Alors, que sont-ils l’un pour l’autre ? Père et fils ? Maître et élève ? Amis ou amants ? Un peu tout cela mais rien n’est vraiment formalisé. Car cette pièce prend un malin plaisir à semer le trouble entre imaginaire et réalité, humour et gravité, et c’est bien là ce qui en fait tout le piment.

Crédit : Laurent Ardhuin

Alors certes, il faut un temps d’adaptation pour apprivoiser cette forme de jeu scénique. Mais une fois les règles acceptées et comprises, il suffit de se laisser porter par un texte ciselé, une mise en scène originale rythmée par des panneaux qui occultent ou révèlent, selon la tonalité souhaitée, et des comédiens dont la complicité ne fait aucun doute. Car Alexis et Axel pressentent peu à peu qu’ils ont bien plus de points communs qu’ils ne l’avaient imaginé. Ils tentent l’aventure du premier rendez-vous, dans une piscine, naturiste de préférence, considérant sans doute que pour démarrer une nouvelle vie, mieux vaut se présenter aussi pur et aussi nu qu’au jour de sa naissance. Mais artistes dans l’âme bien plus que sportifs aguerris, ils ne tardent pas à a échanger leurs préférences pour la musique ou le cinéma. Dès son plus jeune âge, Alexis exprime son désir d’embrasser une carrière artistique mais sa mère compte bien sur sa progéniture pour continuer à actionner le tiroir-caisse de sa boutique. Il parvient néanmoins à nourrir sa vie de littérature, de théâtre, d’écriture de chansons qu’il fredonne, accompagné de son piano. Après avoir évoqué Barbara, il confesse à Axel, bien peu au fait des heures de gloire de la chanteuse, son amour inconditionnel pour Sylvie Vartan, ses paillettes et ses shows endiablés. Elle lui a même inspiré une chanson. Axel, quant à lui, cultive une admiration toute particulière pour un comédien américain, né, ô étrange coïncidence, le même jour que lui. Raison de plus pour imaginer atteindre une célébrité identique à la sienne grâce aux textes écrits par Alexis. Un effet miroir qui permettrait aussi à Alexis de se réaliser à travers la renommée d’Axel.

Crédit : Laurent Ardhuin

Puis, l’histoire prend une tournure plus dramatiquement concrète. Les projets de partage s’effilochent. Un vent destructeur emporte les contours d’Axel. Sa trace se perd. Se pourrait-il que ce beau troubadour tombé à pic ne soit que le fruit de l’imagination d’un homme en quête d’identité ?

La réponse sera donnée (ou pas) à tous ceux qui viendront à la découverte de cette fable drôle et tendre, dont le but est d’interroger sur la part de fantasme et de réalité enfouie au cœur de nos désirs.