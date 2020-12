Retour vers le futur - la trilogie

Retour vers le futur I (1985) : 1h56mn ; II (1989) : 1h47mn ; III (1990) : 1h59mn Titre original : Back to the future

Résumé : Les pérégrinations de Marty McFly à travers le temps, au cours desquelles il croise sans relâche ascendants et descendants, provoque des failles spatio-temporelles dévastatrices, se fait draguer par sa mère, lance le (hard) rock’n’roll en 1955, visite un futur apocalyptique, se prend pour Clint Eastwood au temps du Far West, réécrit son histoire personnelle, le tout au volant d’une mythique DeLorean trafiquée.

Critique : Enfin la saga des Retour vers le futur bénéficie d’une édition DVD à la hauteur de son prestige. Ce superbe coffret au packaging élégant renferme il est vrai l’une des trilogies les plus prisées du cinéma, située, au niveau de l’impact dans la mémoire collective, entre les Star wars et les Matrix. De quoi replonger certains dans une nostalgie lacrymale... Il y a vingt ans en effet, les spectateurs de tous âges découvraient les allers-retours dans le temps de Marty McFly/Michael J. Fox, petit bonhomme super craquant pour les filles et super cool pour les mecs ; tout le monde le voulait pour ami. Grâce à un scénario brillant, complexe mais pas trop, truffé de références et de trouvailles comiques, Retour vers le futur, premier du nom, engendrait un succès colossal, portant ainsi aux nues Robert Zemeckis, élève appliqué de Spielberg, et Michael J. Fox (remplaçant de dernière minute de Eric Stolz). Le rythme haletant ne laissait pas une minute de repos au spectateur, qui entre deux écrabouillements de mirettes pour apprécier des effets spéciaux révolutionnaires (ah, la DeLorean !), se bidonnait devant les chassés-croisés temporels des personnages (ah, la mère en nympho des années 50 !). Un divertissement à l’état pur comme seul sait les faire Hollywood.

Après un tel plébiscite, Zemeckis épaulé par son maître à penser de Spielberg, ne peut en rester là, et entreprend la mise en chantier de deux suites pour décrocher le prestigieux tampon "trilogie". Comme pour Matrix reloaded et Matrix revolutions, les deux films sont tournés en même temps, quatre années après le premier opus. Il faut bien admettre que jamais l’énergie et la réussite de celui-ci ne fut à nouveau au rendez-vous. Certes, on n’a pas mégoté pour se renouveler (changement d’époque avec le futur ou le Far West, nouveaux personnages hilarants) mais la magie n’est plus exactement la même.

Ces suites sont plaisantes uniquement grâce à l’attachement du public pour le duo formé par Marty McFly et son acolyte le Doc Emmet Brown : l’un est un adolescent bien dans ses baskets qui malgré ses défauts fait toujours ressortir le meilleur en lui ; le second est un fou dangereux tordant qui n’hésite pas à voler le plutonium de terroristes pour parvenir à ses fins. Sans la solidité de leur amitié, la puissance de leur comique et leur pouvoir d’attraction sur la famille, jamais les Retour(s) vers le(s) futur(s) n’aurait connu pareil succès.

Quel regard, cela dit, va porter la jeune génération de spectateurs sur cette saga, après s’être gavé de Harry Potter, du Seigneur des anneaux et autres Matrix ? Mystère...

Le coffret édition intégrale 4DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Point trop n’en faut, comme dirait l’autre. Ils sont trop nombreux les bonus à visionner absolument. Gros travail d’Universal effectivement sur ce collector qui s’efforce de combler nos lacunes concernant la saga : making of, interviews des protagonistes, commentaires audio (sans image - sic !), scènes coupées, clips, bandes-annonces et des "Le saviez-vous ?" avec une tripotée d’anecdotes sur la fabrication des films. Tout est mis en œuvre pour vous replonger avec délectation dans l’univers des Retour.... Le plus intéressant reste à nos yeux la gestion des effets spéciaux, toujours aussi passionnants lorsqu’ils sont remis dans leur contexte historique, loin de la folie numérique.

Le gros bémol : Il concerne le packaging. Si c’est un plaisir de ranger ce coffret dans sa dvdthèque, c’est en revanche un cauchemar de lire le livret ou même s’attarder sur le verso, tous deux truffés de fautes d’orthographe. En vrac : "Film tous publics lors de leur sortie en sale ; Michaël J.fox ; Retour vers le future", etc. Un travail étrangement bâclé.

Image & son : Très dynamique, l’image bénéficie d’un master de haute définition. Les quelques poussières qui se baladent ça et là ne devraient pas vous faire hurler de rage. Impression identique pour le son, qui poussera votre équipement dans ses retranchements : l’ensemble exploite tous les canaux avec une belle harmonie.