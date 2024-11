Here - Les plus belles années de notre vie - Robert Zemeckis - critique

Résumé : Toute l’équipe de FORREST GUMP revient au cinéma, et vous transporte dans un voyage unique à travers le temps. L’histoire de familles dont les peines, les joies et les moments de doutes se font écho à travers les générations.

Critique : Il y a très longtemps, cet endroit où a été construite la maison, était un ensemble de marécages où les dinosaures fuyaient les explosions venues du ciel puis les glaciations. Ensuite sont arrivées la période de colonisation par les Américains du sol traditionnellement occupé par les Indiens, la guerre de Sécession, et le début du XXe siècle avec ses joies et ses guerres. Here - Les plus belles années de notre vie retrace plusieurs siècles d’Histoire, à partir d’un espace clos où les familles se composent, se décomposent et font vibrer le passage du temps.

Dans un premier temps, le spectateur est très surpris par la tonalité du récit. Des vignettes rectangulaires s’intègrent sur l’écran, permettant au réalisateur de passer d’une période à l’autre, où le mobilier, les couleurs s’adaptent au gré des époques. On voit des générations familiales s’agrandir peu à peu, et surtout donner vie à des existences aussi multiples qu’originales. Peu à peu, après le questionnement, le spectateur s’infiltre avec une grande aisance dans ces passages du temps qui, au lieu de sembler décousus, s’harmonisent tranquillement les uns avec les autres. En réalité, Robert Zemeckis témoigne qu’il n’y a pas un lieu qui ne soit chargé de l’histoire des personnes qui nous ont précédés, parfois pour le pire, mais ici pour le meilleur. En ce sens, Here - Les plus belles années de notre vie fait résonner le poids du passé qui continue de hanter le futur et le présent de ceux qui occupent la demeure.

Le plus agréable réside le fait de retrouver l’ancienne équipe de Forrest Gump qui se mêle aux générations nouvelles du cinéma américain. Les costumes, décors, accessoires et maquillages, tous aussi ingénieux les uns que les autres, contribuent à rendre crédible ce mouvement des années, tout en permettant à des comédiens aux expériences très différentes de composer un récit commun. Zemeckis ne fait pas dans le sentimentalisme suranné. Il offre une palette de situations à ses acteurs, qui s’adonnent avec conviction à cette histoire intergénérationnelle, à l’intérieur d’un plan réduit, celui en l’occurrence de la pièce principale de la maison.

Malgré l’espace scénique unique, le long-métrage ne s’apparente absolument pas à du théâtre filmé. Au contraire, le montage très ingénieux permet à l’œuvre de s’emparer de toutes les possibilités offertes par le septième art et d’ouvrir la narration, là où une version théâtrale aurait laissé un goût d’invraisemblance. On n’est pas étonné que ce film prenne ses origines dans un roman graphique, dans la mesure où les fondus enchaînés, la superposition de fenêtres renvoient tout à fait à une dimension assez proche de l’illustration de contes pour enfants. Les époques s’emboitent merveilleusement les unes les autres, dans une fluidité narrative bluffante.

Here - Les plus belles années de notre vie raconte le monde, l’humanité dans ses traversées multiples. Robert Zemeckis a montré dans sa filmographie dense qu’il aime s’amuser en mélangeant les genres et les temporalités. Le plaisir du cinéaste est intact dans sa façon qu’il a d’appréhender des réalités familiales et sociales, finalement assez semblables, sinon que le contexte politique est très différent. Le spectateur s’amuse avec lui à travers cette ribambelle de portraits hauts en couleur, chacun étant porteurs à sa façon des enjeux sociétaux du moment. On oubliera la musique un peu mièvre pour ce numéro brillant de mise en scène.