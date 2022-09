Revoir Paris - Alice Winocour - critique

Résumé : À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Critique : Revoir Paris, la retrouver, la réviser, la revisiter mais aussi se la remémorer : ce sont bien là les prémices du quatrième long-métrage d’Alice Winocour, dont le frère Jérémy fut l’une des victimes du terrible attentat au Bataclan le 13 novembre 2015. Elle a alors entrepris de suivre son parcours de reconstruction psychologique en incarnant à la fois cette épaule sur laquelle il pouvait se maintenir mais aussi un témoin direct des répercussions d’un tel traumatisme sur l’humain. Revoir Paris apparaît alors comme un témoignage, un hommage autant qu’une œuvre cathartique envers tous ceux qui ont vécu l’horreur et l’innommable. Winocour se garde bien de placer tout repère temporel : elle souhaite toucher du doigt une sorte d’universalité dans la douleur et la reconstruction, et c’est à travers le personnage de Mia, traductrice de russe à la radio française, qu’elle va pouvoir y parvenir.

Revoir Paris est un film de fantômes, dans les méandres de la mémoire où le spectre du présent se mêle à celui du passé, celui d’un Paris meurtri, touché en son cœur. Depuis ce jour, il ne reste que des sons, des bribes, des évocations, que Mia va devoir récupérer et recomposer pour mieux avancer. Passé la scène de l’attaque, saisissante de réalisme, où la mise en scène, jusqu’alors aérienne, épouse le point de vue d’une survivante rampant entre les cadavres au péril de sa vie, Revoir Paris se fait l’écho du voyage de de Mia. Elle sillonne la capitale à moto, comme un feu follet surgissant dans la nuit noire, se débattant pour survivre et sortir la tête de l’eau. Toute semble devenir un simulacre dans lequel elle ne joue qu’un rôle d’apparence, une figure fantoche que personne ne remarque véritablement, une morte vivante, évoluant dans cet entre-deux indicible, à la frontière de l’au-delà. La réalisatrice ne cesse de connecter le traumatisme avec cette vie de tous les jours et altère peu à peu la réalité de Mia avec un montage haché où des fragments, des instants, des images, viennent contaminer Mia, à l’instar de cette séquence de fête d’anniversaire, où le gâteau garni de bougies artificielles se superpose au bruit des mitraillettes. Elle prolonge son geste cinématographique encore plus loin en amenant son film vers une dimension quasi fantastique, voire onirique, où l’individuel et le collectif ne font qu’un, quand Mia contemple les fantômes de cette soirée au détour d’un couloir d’hôpital, dans une cabine de métro ou bien encore lors d’une réception familiale. Ces séquences, parmi les plus vertigineuses du film, élève Revoir Paris, au-delà du parcours du survivant, vers un récit presque métaphysique sur le deuil d’une ville et ses habitants. La tragédie, toujours bien présente, est encore sensible pour la plupart des Parisiens, Winocour se surprenant de voir durant son tournage des recueillements improvisés et instinctifs autour des gerbes de fleurs et de bougies disposées sur la place de la République.

Au final, Revoir Paris demeure une œuvre admirable, ôtée de tout misérabilisme, sur la transcendance d’une femme parvenant à faire le deuil de soi-même et d’une ville en réapprenant à aimer et parler dans un monde devenu anachronique. On ne peut qu’être émerveillé par la manière dont Winocour a conçu sa dramaturgie, en pénétrant dans la conscience de chacun, en touchant à l’illisible, en emportant tout sur son passage. Virginie Efira s’avère encore une fois magnifique et ne fait que confirmer son immense talent pour dialoguer entre différents registres tout en happant le spectateur dans un seul et même flux de conscience, le tout magistralement orchestré par Anna von Hausswolff, dont la bande originale ne fait que sublimer le cheminement de Mia vers la lumière.