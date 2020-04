Rockyrama : Matrix - La critique du hors-série

0 personne

Résumé : En 1999, {Matrix} marque l’histoire du cinéma pour toujours. Les sœurs Wachowski proposent alors un univers totalement inédit se nourrissant d’une multitudes d’œuvres fondatrices de la science-fiction. Le film remporte un succès colossal, et la trilogie restera l’une des pierres angulaires de la pop culture moderne. Le film est, depuis, apparu dans la liste des plus grands films de science fiction, et, en 2012, entre au National Film Registry. Il est considéré comme l’un des films de science-fiction les plus importants de son époque. Ce nouveau hors-série Rockyrama se propose de revenir, vingt ans plus tard, sur cette gigantesque œuvre et d’en analyser les recoins les plus obscurs…

Copyright : Ynnis Éditions Critique : Lorsqu’il y a maintenant vingt-et-un ans le premier Matrix est sorti dans les salles françaises, le long-métrage a suscité aussi bien l’enthousiasme du public que l’intérêt du monde intellectuel, et notamment universitaire. Il est bien trop rare qu’un blockbluster d’action incite réellement son spectateur à la réflexion pour qu’un tel film ne suscite logiquement une littérature abondante : dans le cas de Matrix, si de nombreuses publications n’ont parfois repris du film que son vocabulaire ou son imagerie, de dizaines d’ouvrages se réclamant de son propos ont fleuri tant en librairie que sur le web.

Une grande partie du contenu de ce cinquième hors-série de Rockyrama fut justement, pendant longtemps, disponible sur un site internet intitulé Matrix-happening et qui n’est aujourd’hui plus en ligne. Loin pourtant de se contenter de le reprendre à la lettre, l’auteur, Rafik Djoumi, a tiré profit de cette nouvelle publication pour l’augmenter de manière considérable : la première version du texte avait été, en effet, écrite en 2004, à une époque où la saga ne comportait encore que deux films, et il manquait encore aux analystes, pour pouvoir proposer une étude qui ne risquât de se révéler in fine contestable, les révélations du troisième volet, Matrix Revolutions. Copyright : Ynnis Éditions Contrairement à la majeure partie de la production littéraire dédiée à Matrix, marquée par une propension à orienter la saga – quand ce n’est pas uniquement le premier long-métrage - dans le sens d’une thèse prédéfinie, voire des lubies du moment ou de son auteur, l’interprétation proposée par son Rafik Djoumi présente l’avantage, outre qu’elle est à la fois fine et enthousiasmante, de s’appuyer sur une connaissance précise, pour ne pas dire intime, de la trilogie ainsi que de son univers étendu, mais aussi des différentes interviews accordées par les deux réalisateurs que l’on appelait encore les frères Wachowski, avant que leurs transitions respectives ne les fassent devenir des sœurs. Si cette étude ne permettre sans doute pas à décrypter l’ensemble des simulacres et simulations dont ils ont truffé l’ensemble de l’univers Matrix, elle n’en permettra pas moins de découvrir de quelle manière les cinéastes ont mis en abîme leur propos en piégeant, pour leur plus grand plaisir, leur propre spectateur, ce qui suffit à justifier sa lecture.

