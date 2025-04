Jésus aux Enfers - Thierry Robin - La chronique BD

Résumé : Entre sa résurrection et sa montée au Ciel, les textes canoniques mentionnent un voyage effectué aux Enfers par Jésus, mais sans préciser sa durée et ses péripéties. Il va ici rencontrer les patriarches, les démons et Satan en personne...

Critique : Les Évangiles ont laissé quelques vides, et Thierry Robin s’est intéressé à l’un d’eux : le credo chrétien récite que suivant sa résurrection, Jésus est ensuite descendu aux Enfers. En retrouvant des textes apocryphes, l’auteur a ainsi pu reconstituer le parcours du messie au cœur du royaume infernal, dans un récit qui n’apporte pas de grand changement à la tradition chrétienne, mais offre une vision un peu plus tolérante, notamment envers Satan et ses démons. Profitant de l’ajout d’une touche d’humour, avec quelques diablotins qui ne sont pas sans rappeler les Minions, les dialogues sont à l’honneur, et avant d’arriver au maître des lieux, Jésus va rencontrer les grands patriarches de la religion biblique, Moïse, Noah ou encore le plus vieux, Mathusalem. L’occasion d’un petit rappel sur la richesse de la mythologie biblique, mais très vite, et ce dès l’entrée avec Abaddon, on comprend que c’est plutôt le camp du péché qui va être intéressant. Le dernier face à face avec Satan est sûrement le point culminant de l’oeuvre, le plus intéressant au niveau théologique, puisqu’il ouvre la voie à une possible rédemption du grand méchant de la Bible. En champion du pardon, Jésus est donc bien dans son rôle, mais va peut-être plus loin que ce que la tradition a retenu.

Cependant, le texte, mystique et aventureux, n’est pas le seul atout de cet album que même les non croyants pourront lire avec plaisir : le dessin est signé, on a l’impression d’avoir un Mike Mignola français qui s’attaque à un passage de Dante. Les décors sont prenants, tantôt labyrinthiques, tantôt comme inspirant ceux d’un jeu comme Diablo, dans un jeu de constatés de noir, de bleu et de vert avec le blanc, créant un récit immersif grâce à ces lieux, des portes jusqu’au désert final. Évidemment, les personnages sont au cœur du style : des romains cruels du début jusqu’aux anciennes légendes, des monstres titanesques aux humbles serviteurs du Diable, la richesse des traits est essentielle pour la représentation de tant d’esprits et d’hommes, où l’on notera que les femmes, une fois encore et même comme d’habitude, sont absentes.

© Soleil / Robin

Album indépendant, récit unique, Jésus aux Enfers est à la fois fidèle à la tradition chrétienne et une évasion dans sa propre mythologie, montrant la liberté d’un auteur qui condense talent graphique et respect des textes antiques.