Sauvage - Jamey Bradbury - critique

Résumé : Tracy, à dix-sept ans, parcoure l’Alaska et ses étendues gelées avec ses chiens de traîneau. Elle entretient une relation particulière avec la nature, avec les animaux - et peut-être même avec les hommes... Elle est en effet dotée d’un don ancestral qu’elle tient de sa mère, don à la fois étrange et sordide, merveilleux et presque mystique. Son destin changera irrémédiablement lorsque, dans les bois, elle est attaquée par un homme qu’elle poignarde (à mort, croit-elle). Puis l’arrivée d’un jeune apprenti dans la cour de la maison qu’elle partage avec son frère et son père fera naître chez elle des sentiments nouveaux.

Critique : L’immensité alaskaine, les forêts sans fin, les lacs et la neige, les patins du traîneau qui glissent, sifflent sur la glace, les chiens qui jappent. Tracy ne vit que pour ressentir ces sensations, cette liberté enivrante qui la saisit alors qu’elle dirige sa meute. Au sein de sa famille, entre son père et son frère, elle n’est pas vraiment à l’aise, elle détonne, se cache. Son secret lui pèse et celle avec qui elle le partageait n’est plus là pour la rassurer et la conseiller. Sa mère est morte plusieurs années plus tôt, s’absentant dans l’obscurité, avalée par la nuit sans que personne ne comprenne pourquoi elle était sortie sous les étoiles. Entre don et malédiction, cette nature intime dicte ses actions, mais lui permet aussi de comprendre la faune comme personne ne l’a comprise avant elle. Elle se nourrit de ce qui l’entoure, se gorge des détails qui font la richesse de la vie sauvage, des instincts des animaux qu’elle chasse. La forêt et ces longues heures de marche, seule, lui permettent de se recentrer, de survivre. Cependant, lorsqu’un vagabond lui tombe dessus et qu’elle le poignarde, persuadée de l’avoir tué, les choses changent irrémédiablement… Est-il mort ? Cherchera-t-il à se venger s’il se remet de sa blessure ? La crainte a fait son apparition dans la vie de Tracy : peur pour elle et pour ceux qu’elle aime, besoin de protéger et de détruire tout à la fois.

Cette adolescente farouche s’adresse au lecteur, raconte dans un style simple et oralisé, comme une histoire qu’elle lui chuchoterait à l’oreille, un secret qu’elle lui confierait. Et puis, viennent s’intercaler des descriptions acérées et poétiques de la nature, des animaux et des arbres, du ciel et du blanc de la terre, de la nuit et du sang sur la neige. Une plongée dans les instincts les plus bruts de l’homme, les plus primitifs, un rappel que la sauvagerie est partie prenante de notre humanité. Flirtant presque avec le mystique plus qu’avec la fantasy, oscillant entre nature writing et thriller, Sauvage nous happe dans un ailleurs qui ressemble étrangement à notre monde, comme une porte ouverte sur une étendue d’albâtre, mais aussi sur notre passé ancestral, passé qui serait revenu hanter notre présent.