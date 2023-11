Saw X - Kevin Greutert - critique

Résumé : John Kramer, le tueur au puzzle, est de retour dans le volet le plus perturbant de la franchise SAW. Les événements se situent entre SAW I et II : on y retrouve un John, malade et désespéré, qui se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer, mais il découvre que tout ceci n’est qu’une escroquerie visant des malades vulnérables et affligés. Animé d’un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre, et va prendre sa revanche sur ces escrocs dans un terrible « jeu » dont il a le secret, à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres.

Critique : Depuis 2004, le cinéma a vu près de onze séries de Saw, pour certaines plus ou moins bien réussies. Ce dernier opus s’invite dans l’intimité malheureuse du célèbre psychopathe, atteint d’un cancer incurable, affaibli par la maladie, qui cède aux sirènes d’un traitement révolutionnaire au Mexique. L’homme est plutôt attachant, sensible, même s’il ne peut pas s’empêcher de fantasmer sur la mort lente et cruelle d’un pauvre agent hospitalier, qui s’apprête à dérober les bijoux d’un patient dans le coma. John Kramer est un tueur tout autant cruel que sincère dans ses intentions, faisant rimer le crime avec le besoin de faire advenir la justice. On pense ainsi à Seven qui présentait justement un odieux criminel, attiré par le besoin de faire éclore le bien sur la Terre et venger le mal qui s’empare des âmes humaines.

Copyright Metropolitan FilmExport

Naturellement, Saw X surfe sur ce qui constitue la marque de fabrique des différents numéros. Les victimes doivent à chaque fois s’amputer d’un membre pour parvenir à se libérer d’une mort imminente et terriblement cruelle. Le spectateur assiste, non sans une certaine compassion, à la manière dont ces pauvres êtres, obsédés par le désir de vivre, tentent de s’infliger les pires tortures pour espérer la survie. En réalité, ce combat cornélien est vain et la plupart succombent dans des souffrances terribles. Y a-t il un intérêt à revoir ce que l’on connaît depuis presque vingt ans sur les écrans ? Saw X ne révolutionne absolument pas le genre. Pour autant, le long-métrage se laisse regarder, générant quelques sursauts ou grimaces de douleur bien à propos devant ces personnes qui succombent à vouloir échapper à la mort.

La perversion est au maximum dans cette sombre histoire de survie au cancer et à la torture. Le mal s’immisce dans les traits de gens ordinaires, qui se sont retrouvés, peut-être malgré eux, dans les griffes d’un crime organisé qui les dépasse. La mise en scène est dynamique, et les personnages de John Kramer et son assistante sont tout à fait bien décrits. Il y a presque de l’intérêt à découvrir que derrière le visage du mal peut se glisser une flamme plus pure, à la recherche d’un monde plus moral. Maintenant, Saw X n’a pas vocation à incarner le film de l’année. Le divertissement macabre aura su captiver notre attention, non sans un soupçon de plaisir masochiste.