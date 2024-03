Scandaleusement vôtre - Thea Sharrock - critique

Résumé : Littlehampton, 1920. Lorsque Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d’injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l’esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville, concernée par cette affaire, s’en mêle. L’officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête : elles soupçonnent que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque...

Critique : Tout les oppose. Edith Swan a tout de la fausse bourgeoise bigote, coincée, avide de reconnaissance sociale, là où Rose Gooding est vulgaire, désinhibée, et sans limite. Pourtant, elles ont été de grandes amies, prêtes à trouver des voies de compromis pour évoluer positivement. Jusqu’au jour où des lettres immondes, franchement insultantes, inondent la boîte à lettres d’Edith puis celle d’une partie des habitants de Littlehampton. Scandaleusement vôtre est un long-métrage dans la pure tradition du cinéma anglo-saxon. La grossièreté côtoie le raffinement avec un fond assez proche des romans d’Agatha Christie, où le pire se mêlait au luxe et au meilleur. Thea Sharrock puise son inspiration dans le théâtre. Avec son film, elle offre un spectacle où la théâtralité prend clairement le pas sur le cinéma. Les décors se réduisent à des maisons ou un bout de rues, du moment que les personnages étalent avec ravissement la force de leurs antagonismes.

Scandaleusement vôtre affiche un point de vue assez manichéen. La réalisatrice ne cache pas son ambition féministe à travers ses deux personnages principaux, et en sus une femme policière qui peine à trouver sa place dans le commissariat encadré par deux hommes autoritaires. Toutes trois mènent la danse, dans un polar attachant et grinçant où, derrière le drame, se joue une comédie humaine dans ce qu’elle a de plus vulgaire et pathétique. La justice se mêle à ce spectacle terrible où la victoire masculine et le conformisme semblent gagner d’avance au milieu d’un combat pour l’émancipation féminine.

Les toutes premières scènes du long-métrage avertissent le spectateur que la fiction est inspirée de la réalité. Pourtant, très vite, la mise en scène prend de véritables distances avec toute velléité réaliste. Le bon mot, le comique de situation l’emportent sur la critique sociale, très présente dans le cinéma britannique. Mais la légèreté apparente du propos donne à lire de véritables sujets politiques comme en premier plan la place des femmes au sein de la société anglaise, mais aussi, plus discrètement, la question de l’Irlande par rapport au Royaume-Uni.

Scandaleusement vôtre a la vertu principale d’offrir un spectacle très drôle et très fin. Les personnages se drapent dans des stéréotypies qui les rendent d’autant plus attachants et immédiatement perceptibles. Les dialogues et le rythme ne faillissent à aucun moment, permettant au spectateur de rester en haleine pendant presque deux heures. Le long-métrage a le double avantage de se situer dans le récit policier et la comédie potache. À cette qualité s’ajoutent des décors très travaillés, des costumes magnifiques et une drôlerie permanente qui se dégage de la capacité des acteurs à s’approprier leurs personnages.

Il faudrait se garder de l’impression assez médiocre de l’affiche. Scandaleusement vôtre est tout au contraire un film réjouissant, fébrile, et pétri de délicatesse. Le rire est si rare aujourd’hui sur les écrans qu’il serait proprement indécent de s’en priver.