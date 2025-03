Scénariste ! Manuel d’écriture pour les apprentis scénaristes, mais aussi pour celles et ceux qui s’intéressent au cinéma – Philippe Blasband - chronique livre

Résumé : « Scénariste ! Manuel d’écriture pour les apprentis scénaristes, mais aussi pour celles et ceux qui s’intéressent au cinéma » alterne courts encadrés autobiographiques et analyse subjective, particulière, de ce qu’est un scénario et de comment parvenir à en écrire un.

Critique : Ce livre au long titre peut vous induire en erreur sur son contenu. Philippe Blasband s’exprime le plus souvent en phrases courtes, claquantes, et partage avec nous, au-delà des recettes d’écriture, sa connaissance du métier.

Dans ce titre, tout tient dans le point d’exclamation. Là réside l’énergie que l’auteur délivre au fil des pages. Philippe Blasband nous donne sa définition du scénario, ses méthodes de travail, celles qui lui conviennent et celles qui ne sont pas faites pour lui. Au-delà de ça, il nous parle aussi de sa vie professionnelle. Il rentre dans l’intime et crée des ponts étonnants. Qui d’autre avant lui vous aura parlé du rapport entre écriture et sexualité ?

S’arrêter là serait prendre l’anecdote pour la généralité. Il s’agit ici d’un exemple, parmi de nombreux autres, pour donner une idée de l’approche iconoclaste de l’auteur. Pourtant, derrière cette vision désarmante, on retrouve néanmoins certains préceptes que vous pourrez lire dans d’autres traités de techniques d’écriture, comme la structure en trois actes, l’objectif du protagoniste ou encore les obstacles à surmonter.

Si Philippe Blasband reconnaît parfois son ignorance, nous parlant de ses échecs comme de ses réussites, il insiste régulièrement sur une valeur : le travail. Il faut écrire, relire, corriger et recommencer cette boucle infernale jusqu’à arriver au scénario fini. Quand le script est-il achevé ? Lorsque vous n’y pouvez plus rien, ou bien, le plus souvent, quand l’échéance est arrivée et qu’il vous faut remettre votre document au commanditaire.

En effet, Philippe Blasband ne parle pas uniquement de l’écriture que l’on mène seul devant son ordinateur ou sa machine à écrire, mais aussi du travail d’équipe que représente un film. Il raconte les rapports du scénariste avec les autres membres de l’équipe, le réalisateur, avec qui souvent il coécrit, les producteurs et les différents techniciens...

L’auteur parvient à nous tenir en haleine, avec un style direct, percutant et drôle. On dévore les pages de ce manuel en se demandant où tout cela va nous mener. On perd le fil de la structure du livre, on prend plaisir aux incartades biographiques de l’auteur. Ces inserts servent également le propos du chapitre suivant.

Il y a peut-être nombre d’éléments avec lesquels vous ne serez pas d’accord, mais vous serez sûrement entraînés dans cette prose nerveuse.

Scénariste ! Manuel d’écriture pour les apprentis scénaristes, mais aussi pour celles et ceux qui s’intéressent au cinéma mélange dramaturgie et parcours de vie, le tout dans un style énergique. Une approche différente du scénario qui passe néanmoins par des techniques déjà évoquées dans de nombreux manuels d’écriture.