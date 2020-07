Scherbius (et moi) - Antoine Bello - critique

Résumé : Maxime Le Verrier vient d’établir son cabinet de psychothérapie à Paris et pourrait bien voir sa réputation décoller grâce à un patient étrange et insaisissable : Alexandre Scherbius. Menteur professionnel ou patient atteint du syndrome de personnalités multiples ? Ancien Trappiste ou professeur de latin ? D’origine alsacienne ou bretonne ? Il rend son thérapeute fou et pourrait bien faire de même avec les lecteurs...

Critique : Enchâssant les impostures les unes dans les autres, Antoine Bello livre une mise en abyme spectaculaire, tantôt addictive, tantôt lassante. Son narrateur, Maxime Le Verrier, est un jeune psychologue qui se construit et construit sa carrière grâce à Alexandre Scherbius (si tant est que ce soit son nom), escroc hors pair. Présentant ce livre comme une « monographie », retraçant les frasques de son patient tout en tentant d’établir un diagnostic, le psychologue-héros d’Antoine Bello prend régulièrement la main pour interrompre son récit des aventures de Scherbius – à grand renfort de notes de bas de page ou d’articles – et émettre des hypothèses pseudo-scientifiques, fondées sur des études réellement menées aux États-Unis. Ces pages, jalonnées de références plus ou moins obscures et empruntant au jargon médical, lassent quelque peu, mais un trait d’esprit finement amené permet de passer outre les longueurs des chapitres précédents. Puisque la première édition a un succès retentissant et manque de fondements (nous n’en dirons pas plus), Maxime Le Verrier décide, en accord avec son éditrice, de l’agrémenter de plusieurs paragraphes supplémentaires, et il répétera l’opération à intervalles plus ou moins réguliers, Scherbius (et moi) étant finalement une fausse compilation de cinq parutions, toutes enrichissant la précédente.

Mise en abyme implacable, ce roman n’est pas exempt de défauts, mais a le mérite d’être un véritable OVNI littéraire, mêlant Le Comte de Monte-Cristo, Arsène Lupin, La Comédie Humaine, et tant d’autres, aux thèses de Charcot, Crichton, Ralph Allison, ainsi que de nombre de chercheurs. Si le narrateur, sa haute estime et sa naïveté amusent au début, ils finissent par agacer. Les longueurs sont nombreuses, le roman confinant parfois à l’article d’une revue spécialisée. Malgré tout, l’ensemble a un piquant original et décapant. Si aucun personnage n’est sympathique, l’imposteur qu’est Scherbius surprend toujours par son adresse et son inventivité, pas toujours dénuées de malveillance. Antoine Bello renoue donc avec son obsession pour le réel et sa contrefaçon – on se rappellera sa trilogie amorcée par Les falsificateurs (2009) – étourdissant le lecteur, malgré le ton neutre et très prosaïque de ce nouveau tour de force.