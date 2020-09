Radiant . T14 - Tony Valente - chronique BD

Résumé : Seth est un jeune sorcier, une personne infectée suite au contact avec un Némésis, créature mystérieuse qui, comme ses congénères, est tombée du ciel. Désormais immunisé et capable de manipuler le Fantasia, énergie naturelle source de pouvoir, il décide de parcourir le monde pour trouver le Radiant, berceau légendaire des Némésis, dont nul ne sait s’il existe vraiment. Au cours de ses aventures, il se lie d’amitié avec d’autres sorciers et se trouve confronté à l’Inquisition, organisation militaire qui voit dans les infectés une menace grandissante et est à l’origine de leur mauvaise image et de leur rejet par le reste de la société.

Après leur périple en Cyfandir, terre des chevaliers-sorciers, et leur première véritable confrontation à l’armée de l’Inquisition, Seth et ses compagnons (Mélie, Doc et Ocoho) font une pause sur l’Artémis. Cet institut de recherche sur les infections et les Némésis est également le plus grand repaire de sorciers du monde. Malheureusement, sur place, les Némésis dont Seth avait la garde suite à la disparition de leur dompteuse, sont enlevés. Suivant les traces du ravisseur, ils prennent la direction de Bôme, mère-patrie des Inquisiteurs…

C’est au milieu du tome 12 que Tony Valente a entamé son arc scénaristique de Bôme. Le lecteur n’a eu que peu de répit depuis, puisque les chapitres n’ont été qu’une succession de scènes d’actions. Il faut aussi dire que s’infiltrer en plein milieu du territoire ennemi assurait la garantie que l’aventure ne serait ni calme ni reposante. D’autant que les Domitors, sorciers locaux spécialisés dans la maîtrise des Némésis sont, comme beaucoup d’autres, particulièrement intéressés par Seth et ses compétences particulières. Ce dernier n’a en effet pas besoin d’outils pour manipuler le Fantasia, au contraire des autres sorciers.

Tony Valente / Ankama

Avec l’arrivée de ses protagonistes dans une nouvelle région de son monde, l’auteur déploie à nouveau son talent au dessin pour distiller une ambiance : après la contrée de Cyfandir, inspirée de l’univers médiéval arthurien, le royaume de Bôme nous plonge clairement dans la Grèce antique. Il joue aussi habilement avec son scenario puisqu’il rebondit dans cet arc sur des éléments mis en place dans les tous premiers tomes. On espérera juste que sa conclusion sera un peu moins avare en révélations que celles des précédents.

Même si Radiant trouve ses racines dans les mangas shōnen du Japon, qui en fait une histoire plutôt destinée à un jeune public, Tony Valente réussit à ne pas être coincé dans ce carcan et à proposer une œuvre plus complexe qu’au premier abord. En filigrane de son écriture, l’auteur n’hésite pas à faire passer des messages matures, associés à des problématiques bien actuelles (le racisme, l’écologie, la tolérance par exemple). On appréciera également que ses personnages ne soient ni tout blancs ni tout noirs et aient leurs propres motivations. Il le montre à nouveau dans ce tome en exposant l’inimité du roi de Bôme vis-à-vis de l’Inquisition siégeant dans ses murs, ou lorsque Seth trouve une aide bienvenue dans les rangs ennemis.

Tony Valente / Ankama

Ce tome 14 de Radiant n’est clairement pas l’apogée de l’arc de Bôme. Bien que semblant déjà à leur comble, l’action et la tension vont continuer de monter et les dernières pages ne font que le confirmer. L’attente pour le tome 15 va être longue…