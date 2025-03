Sean Baker - les oubliés de l’Amérique : le coffret Blu-ray

Résumé : Lorsque Sean Baker reçoit la Palme d’Or pour ANORA, beaucoup comptent sur leurs doigts : TANGERINE, FLORIDA PROJECT, RED ROCKET… ANORA ! Quel exploit ! La consécration pour son quatrième long-métrage seulement ! Sans enlever aucun mérite à la récompense, cette dernière couronne toutefois une carrière démarrée plus de vingt-quatre ans auparavant et qui, en fait, répertorie aujourd’hui huit longs-métrages. La face cachée de l’iceberg est aussi imposante que la face immergée. Avant que TANGERINE ne sorte sur les écrans en 2015, le cinéaste new-jersiais affichait quatre films au compteur. Les quatre premiers sont enfin visibles en France, révélant les racines d’un cinéma profondément indépendant, dans sa fabrication mais surtout dans son esprit.

Les films : Nous avons, en France, bien des raisons de nous réjouir d’habiter notre beau pays. Pêlemêle : la sécurité sociale, les meilleurs fromages au monde, les crus viticoles les plus raffinés, Antoine Dupont. Il y a pourtant, sur un point bien précis, lieu de se plaindre. Nous n’avons pu découvrir l’œuvre du cinéaste Sean Baker (lauréat cette année de la palme d’or et de l’oscar du meilleur film pour Anora qu’à la sortie de son cinquième film, Tangerine, les quatre précédents n’ayant simplement pas été distribués dans les salles hexagonales.

Assurément il y a perte : non pas que ses premières œuvres revêtent la qualité et la maturité de sa seconde partie de filmographie (pour les critiques des quatre films, je vous renvoie à l’article de mon camarade Gérard Crespo à ce sujet) mais, pour le spectateur cinéphile attentif aux gestes auteuristes et aux évolutions de carrière, il est fascinant d’observer comment – touche après touche – se constitue le style Baker – ensemble de points qui, lorsqu’on prend la peine de prendre du recul pour observer la toile dans sa globalité, donne à voir l’un des plus intéressants cinéastes contemporains américains en activité.

À l’image de ce natif de New York issu des classes aisées qui a bien souvent filmé une Amérique occidentale ou méridionale broyée par le capitalisme, la beauté du cinéma de Baker peut d’abord se définir par ses apparentes contradictions. Marxiste, en ce qu’il met en scène la lutte des classes sur le territoire US, et pourtant très doux. Bien souvent triste ou amer dans sa peinture des conditions de vie indigentes des prolos ricains et pourtant volontiers drôle, voire euphorisant. Presque dénué de méchants tout en étant d’une grande acuité sur les rapports de forces entre les êtres. Macho ou male-gazant, pourrait-on dire aujourd’hui, et contenant pourtant un grand nombre de très beaux et très forts personnages féminins. Par prolongation : avide de chair (parfois très fraîche) et se montrant éminemment respectueux vis-à-vis de des travailleuses du sexe et de la réalité du milieu.

Les Blu-ray : L’expérience proposée par The Jokers, avec la sortie de ce coffret, est bien de découvrir les étapes nécessaires à la construction de cette maturité cinématographique qui a sauté aux yeux du monde en 2024 avec Anora. Les bonus assurés par Emmanuel Raspiengeas, journaliste et critique de cinéma chez Bande à part et Positif, qu’on aurait aimé plus longs et détaillés, décrivent très bien cette accumulation de couches (la jeunesse new-Yorkaise et l’obsession pour la crudité avec Four Letter Words ; l’attention pour les précaires et l’héritage Cassavetes dans Take Out ; la tendresse, l’humanité et l’humour au cœur de Prince of Brodway ; l’arrivée sur la côte ouest et l’évolution formelle avec Starlet) qui aboutit sur une deuxième partie de carrière en tant que cinéaste confirmé avec Tangerine en 2015. Un immanquable pour les amateurs.

Sean Baker - les oubliés de l’Amérique - Crédit : The Jokers Films

Les suppléments

Four Letter Words

Présentation du film par Emmanuel Raspiengeas (2024, 5’27")

Take Out

Présentation du film par Emmanuel Raspiengeas (2024, 4’30")

Les commentaires d’Emmanuel Raspiengeas, bien qu’intéressants et justes (voir ci-dessous), sont trop succincts. Dommage.

