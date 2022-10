Shazam ! - David F. Sandberg - critique

Résumé : On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… Il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d’accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps d’adulte sculpté à la perfection, Shazam s’éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à travers n’importe quel type de matière ? De faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de sciences sociales ? Shazam repousse les limites de ses facultés avec l’insouciance d’un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

Critique : « Mineur ». C’est assurément ainsi que l’on aurait qualifié cette origin story si elle avait été affiliée à l’écurie Marvel. Pourtant, le fait qu’elle soit produite par le studio concurrent, DC, en fait un film bien plus remarquable. Et pour cause : le DC Extended Universe revient de loin. Très loin. Le lamentable échec de Justice League à s’affirmer comme un rival crédible aux Avengers et l’incapacité d’Aquaman à se trouver un ton cohérent ont eu pour conséquence de faire s’effondrer les attentes du public pour les films suivants. Et le fait que ce Shazam ait été vendu comme un teen movie n’a pas aidé à le rendre très vendeur.

Le caractère purement risible de ce super-héros en collants rouges ne pouvait certainement pas être traité autrement que via une comédie. Et le jeune âge de son alter ego, Billy, un collégien de quatorze ans, a semble-t-il convaincu le studio de viser un public adolescent, un peu comme l’avait fait Sam Raimi pour Spider-Man, en 2002. En cela, le résultat peut être considéré comme une réussite, puisque son humour repose essentiellement sur l’immaturité de ces personnages, et brise ainsi le ton se voulant sombre que les précédents films du studio avaient vainement essayé de calquer sur les succès de Marvel.

Malgré le rythme propre à une comédie, le public qui ne se retrouvera pas dans la qualité de geeks puérils des principaux personnages aura très certainement plus de mal à adhérer à cet humour fougueux. Effectivement, au-delà de cette légèreté singulière, la construction scénaristique propre au film de super-héros n’offre que peu de surprises. L’opposition entre le héros et sa némésis maléfique s’avère même inévitablement prévisible, et l’interprétation sur-appuyée de Mark Strong dans la peau de ce super vilain rend plus encore caduque la subtilité dans l’anti-manichéisme de ce scénario.

La seule véritable surprise est d’ailleurs une infidélité aux comics, autant dire qu’elle risque de faire grincer les dents des fans les plus puristes. Ce rebondissement, qui arrive dans les dernières minutes, permet surtout de donner un peu de rythme à la scène de combat final, qui s’étire sur pas moins d’une demi-heure. Ce choc ultime entre Shazam et le Dr. Sivana est d’ailleurs très similaire à celui qui concluait Man of Steel, avec ses personnages qui se battent en volant à grande vitesse, ce qui rend l’action difficilement lisible. Que le combat se partage avec d’autres personnages est donc bénéfique à sa lecture. En cela, ce l’on perd en fluidité du montage, se gagne en lisibilité.

Davantage qu’un film d’action, Shazam est donc avant tout une comédie. La plupart des gags sont d’ailleurs le fruit de clins d’œil aux précédents films de la saga, et ses héros Superman et Batman, allant par moment même jusqu’à leur donner un arrière-goût de pur opération de marketing. Mais ce qui fait réellement fonctionner la comédie, ne serait-ce que vis-à-vis des jeunes spectateurs qui s’identifieront aux personnages adolescents, c’est justement avant tout l’énergie que lui apportent les jeunes acteurs, Asher Angel (vu dans la série Andi) et Jack Dylan Grazer (vu dans Ça).

Le premier des deux, qui incarne Billy Batson, cet attachant débrouillard, accumule également les scènes à visées émouvantes, qui trouvent leur écho dans un vrai passage tire-larmes juste avant le combat final, mais qui ne fonctionnent pas forcément, et ne font que renforcer l’artificialité de la réalisation. Le rôle du second est quant à lui principalement utilisé comme un pur fil scénaristique, nous permettant de suivre le super-héros dans ses entraînements, et qui donne les passages les plus divertissants du film.

Zachary Lévi est néanmoins la vraie star du long-métrage. C’est lui qui alimente le caractère parodique de cette comédie, ainsi que son petit côté vintage. Ce charme 80’s de son look désuet n’est certainement pas un argument qui convaincra les 25-40 ans. Quoi qu’il en soit, le film est pensé comme un pur teen movie, et c’est en tant que tel que l’on peut affirmer que DC a enfin réussi à marquer sa différence avec Marvel. Reste à savoir s’ils continueront sur cette voie à long terme.