Silent Shot - Robin Entreinger - critique

Résumé : Alex, jeune artiste electro française pétillante, vient tourner au Japon des images pour les clips de son nouvel album. Sur le tournage, elle se rapproche de Mia, sa belle assistante japonaise. Cette histoire d’amour naissante est stoppée nette quand le réalisateur du clip commence à mettre en scène Mia plutôt qu’Alex... Une jalousie s’installe, de plus en plus profonde, et Alex sombre peu à peu dans une folie paranoïaque...

Critique : Robin Entreinger aime les actrices, les très belles actrices, et il en témoigne dans ce moyen-métrage où la part belle est accordée à la volupté des corps. Il y a résolument dans cet essai cinématographique un désir de rendre hommage aux femmes dans une suite d’images qui tentent de concilier érotisme et thriller. On pense d’ailleurs volontiers au cinéma récent de Gaspar Noé qui sait mieux que quiconque filmer la grâce, la musique et la féminité dans un style baroque et inimitable.

Silent Shot s’inspire largement des clips ou de la publicité. Le film met en scène un réalisateur, assez vaniteux d’ailleurs, qui filme une jeune danseuse, aussi sensuelle que fragile, dans une suite de scènes très esthétisantes où la lumière, la musique forte et les couleurs apportent au récit une tonalité assez électrisante. Force est de constater que le réalisateur sait cadrer, filmer, et extraire chez ses comédiennes une énergie qui aimante l’écran. Mais hélas, le scénario n’est pas du tout à la hauteur de la puissance esthétique des images, au risque peut-être de faire de cette histoire le reflet des propres fantasmes du réalisateur. D’une certaine manière, on pense au cinéma de David Lynch qui non filme les femmes mieux que personne dans des histoires aussi décousues que formidablement cohérentes. Robin Entreinger n’a évidemment pas sa folie narrative mais on pressent qu’il suffirait d’un scénario plus étoffé pour donner chair à son talent incontestable.

Copyright Disparate Films

Silent Shot est un film d’auteur, qui fabrique une langue cinématographique nourrie par la propre culture du cinéaste. On pressent que Robin Entreinger a visionné de nombreux longs-métrages qui donnent à son art une matière très dense, très habitée. Ses deux actrices s’adonnent avec une belle énergie à cette fiction amoureuse qui dérive peu à peu vers la folie destructrice. En quelque sorte, le réalisateur filme la passion, qu’elle soit amoureuse, carriériste ou artistique. La mort rode dans cette succession de vignettes musicales et chorégraphiques, arrachées des entrailles de la capitale japonaise. Les vues de Tokyo sont absolument magnifiques, comme un miroir de la destruction qui s’empare des deux héroïnes.

Le moyen-métrage dégage un véritable magnétisme à travers les deux interprètes féminines. Le début rejoint la fin, avec un savant renversement des rapports de force, comme si aucun amour n’était possible, dans un monde où tout n’est que convoitise et fausseté. Robin Entreinger réalise, produit et distribue ses propres œuvres. On trouve ici une sortie de courage dans un monde de la création cinématographique, très formaté par l’industrie et les écoles de cinéma. Le réalisateur ose détourner les codes, provoquer son spectateur au risque de mal se faire comprendre ou d’attiser les foudres des mouvements féministes. On rêve maintenant pour lui d’un scénariste qui apportera à ses films une dimension supérieure.