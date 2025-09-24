Silent Shot - Robin Entreinger - critique

Le 23 septembre 2025
Si l’écriture et le scénario du film ne sont pas totalement accrocheurs, le soin apporté aux images mérite absolument un détour. Une œuvre qui irradie de sensualité et de beauté.
- Réalisateur : Robin Entreinger
- Acteurs : Désirée Deboës, Nagisa Chauveau, Loïc Garnier
- Genre : Drame, Thriller, LGBTQIA+, Moyen métrage
- Nationalité : Français, Japonais
- Distributeur : Disparate Films
- Durée : 1h00mn
- Date de sortie : 24 septembre 2025
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Alex, jeune artiste electro française pétillante, vient tourner au Japon des images pour les clips de son nouvel album. Sur le tournage, elle se rapproche de Mia, sa belle assistante japonaise. Cette histoire d’amour naissante est stoppée nette quand le réalisateur du clip commence à mettre en scène Mia plutôt qu’Alex... Une jalousie s’installe, de plus en plus profonde, et Alex sombre peu à peu dans une folie paranoïaque...
Critique : Robin Entreinger aime les actrices, les très belles actrices, et il en témoigne dans ce moyen-métrage où la part belle est accordée à la volupté des corps. Il y a résolument dans cet essai cinématographique un désir de rendre hommage aux femmes dans une suite d’images qui tentent de concilier érotisme et thriller. On pense d’ailleurs volontiers au cinéma récent de Gaspar Noé qui sait mieux que quiconque filmer la grâce, la musique et la féminité dans un style baroque et inimitable.
Silent Shot s’inspire largement des clips ou de la publicité. Le film met en scène un réalisateur, assez vaniteux d’ailleurs, qui filme une jeune danseuse, aussi sensuelle que fragile, dans une suite de scènes très esthétisantes où la lumière, la musique forte et les couleurs apportent au récit une tonalité assez électrisante. Force est de constater que le réalisateur sait cadrer, filmer, et extraire chez ses comédiennes une énergie qui aimante l’écran. Mais hélas, le scénario n’est pas du tout à la hauteur de la puissance esthétique des images, au risque peut-être de faire de cette histoire le reflet des propres fantasmes du réalisateur. D’une certaine manière, on pense au cinéma de David Lynch qui non filme les femmes mieux que personne dans des histoires aussi décousues que formidablement cohérentes. Robin Entreinger n’a évidemment pas sa folie narrative mais on pressent qu’il suffirait d’un scénario plus étoffé pour donner chair à son talent incontestable.
- Copyright Disparate Films
Silent Shot est un film d’auteur, qui fabrique une langue cinématographique nourrie par la propre culture du cinéaste. On pressent que Robin Entreinger a visionné de nombreux longs-métrages qui donnent à son art une matière très dense, très habitée. Ses deux actrices s’adonnent avec une belle énergie à cette fiction amoureuse qui dérive peu à peu vers la folie destructrice. En quelque sorte, le réalisateur filme la passion, qu’elle soit amoureuse, carriériste ou artistique. La mort rode dans cette succession de vignettes musicales et chorégraphiques, arrachées des entrailles de la capitale japonaise. Les vues de Tokyo sont absolument magnifiques, comme un miroir de la destruction qui s’empare des deux héroïnes.
Le moyen-métrage dégage un véritable magnétisme à travers les deux interprètes féminines. Le début rejoint la fin, avec un savant renversement des rapports de force, comme si aucun amour n’était possible, dans un monde où tout n’est que convoitise et fausseté. Robin Entreinger réalise, produit et distribue ses propres œuvres. On trouve ici une sortie de courage dans un monde de la création cinématographique, très formaté par l’industrie et les écoles de cinéma. Le réalisateur ose détourner les codes, provoquer son spectateur au risque de mal se faire comprendre ou d’attiser les foudres des mouvements féministes. On rêve maintenant pour lui d’un scénariste qui apportera à ses films une dimension supérieure.
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.