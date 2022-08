Sing a Bit of Harmony - Yasuhiro Yoshiura - critique

All the Anime

Résumé : Shion, une intelligence artificielle à la forme humanoïde, a pour mission de rendre la jeune Satomi heureuse. Vaste programme, jusqu’au jour où sa véritable nature est sur le point d’éclater au grand jour...

Critique : Le grand frein, ou le grand intérêt (c’est au choix) du nouveau film de Yasuhiro Yoshiura, réside dans son parti pris pour le moins déroutant. Assumer de faire du genre en ravira certains. La volonté d’aller à contre-courant des poncifs, encore plus. Pour preuve, Sing a Bit of Harmony est bien une comédie musicale de science-fiction – on pourrait s’arrêter là – qui trouve le moyen de rendre l’invasion numérique heureuse. Le parcours de l’androïde Shion ne décrit rien d’autre que celui d’un cœur artificiel chargé d’apporter le bonheur à celui, organique, de la jeune Satomi qui manque cruellement de compagnie.

En insistant sur l’importance de l’amitié et de l’amour, banal a priori, le film déploie en réalité un discours construit et affirmé sur la place accordée à la machine, à ce qu’elle peut nous apporter. Plus précisément, à ce que l’humain et la machine peuvent s’apporter. Se dégage de l’œuvre un parfum d’harmonie, de symbiose entre les êtres réels et virtuels, qui comporte une saveur particulière.

© YASUHIRO YOSHIURA BNArts, SBH Production Committee

Autour de cette joie apparente, le film installe correctement son personnage principal, ainsi que son intrigue. Cependant, il procède à une exposition très explicative, qu’on excusera seulement si l’on garde ses yeux d’enfants. Ces mêmes yeux ne cesseront de s’ouvrir un peu plus grands à chaque plan d’envergure, nombreux dans le film, qui ne manquent ni d’ambition, ni de talent dans leur composition. Il ose même une mise en scène audacieuse, y compris lorsque sont conviés drame et tristesse, au cœur d’un film pourtant solaire et coloré.

Si Sing a Bit of Harmony est un film à messages, on peut lui reprocher de les servir avec une forme de caricature que les plus cléments attribueront à un style démonstratif. S’il insiste avec justesse sur l’idée que le bonheur ne peut se commander, il est clairsemé de facilités scénaristiques et de coutures regrettables. Qu’il est pratique que l’ami de Satomi soit, dès son plus jeune âge, un génie absolu en informatique !

© YASUHIRO YOSHIURA BNArts, SBH Production Committee

La proposition la plus intéressante du film tient dans son traitement résolument optimiste de la faculté des machines à nous observer sans que nous le sachions. Presque toujours traitée sous l’angle anxiogène, cette perspective est ici interrogée, ce qui ne peut que faire réagir. Le film affirme sans détour que « surveiller » peut aussi vouloir dire « veiller sur »…

Une idée qui se faufile dans nos têtes avec aisance, à la force d’un humour décalé et percutant, et de personnages qui nous sont rendus attachants. Pas si anodin, Sing a Bit of Harmony peut rester dans les esprits, et donner matière à réfléchir autant qu’à danser un peu. Et ça, ce n’est pas si courant.