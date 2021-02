Sister - Svelta Tsorsorkova - critique et test DVD

Résumé : Dans une petite ville bulgare, au bord d’une route très fréquentée, une mère (Sveltana Yancheva) et ses deux filles Rayna (Monika Naydenova) et Kamelia (Elena Zamyarkova) vivotent en fabricant et en vendant des figurines en terre cuite. La plus jeune Rayna, qui assure aussi la vente auprès des touristes, s’invente un passé aussi terrible qu’extraordinaire. Sa sœur, plus âgée, a une liaison avec un mécanicien voisin, rustre et un peu escroc, Milo (Assen Blatechki).

Critique : Le récit suit Rayna, adolescente butée et très imaginative, qui va finir par se trouver prise à son propre jeu. Sa mère, qui n’a jamais révélé l’identité de leur père à ses enfants, semble résignée et s’échine à faire difficilement tourner sa petite fabrique très artisanale et guère rentable. Ses deux filles, apparemment déscolarisées, lui apportent une main-d’œuvre bon marché. Leur vie de labeur se passe de discours et ne pousse pas non plus aux démonstrations sentimentales. L’aînée Kamelia entretient une liaison sans éclat avec Milo, ours mal léché qui maquille des moteurs de voiture. Cette relation intrigue beaucoup Rayna et celle-ci ne va pas pouvoir s’empêcher d’y mettre son grain de sel. Ses interventions récurrentes et les histoires qu’elle invente vont finir par semer la zizanie et obliger sa mère à révéler la vérité aux deux sœurs sur leurs naissances.

La société bulgare n’est pas montrée sous un jour très flatteur. Le film évoque les difficultés à vivre de son travail, des petites combines, de la corruption et des abus sexuels dans la police, la déliquescence du système de santé...

Les touristes ne sont pas non plus ménagés, avec leurs sourires un peu niais, leurs tenues débraillées et leur indifférence face à une enfant qui vend sa camelote en racontant des histoires qui défient la légalité.

La jeune comédienne Monika Naydenova, omniprésente, est tout simplement stupéfiante : dès le premier plan face caméra, où elle s’invente un épouvantable drame familial dû au trafic de drogue, elle fascine le spectateur avec ses grands yeux bleus étonnés et sa silhouette androgyne. On va suivre ses aventures, partagé entre un étonnement amusé et une crainte pour sa personne, devant la brutalité des adultes qui l’entourent.

La mise en scène de Svelta Tsorsorkova, un peu trop contemplative peut-être, ne manque pas d’un certain humour qui allège un peu la dureté du monde qu’elle nous décrit. Cette cinéaste bulgare ne réalise ici que son deuxième long métrage. On ne peut donc que lui souhaiter une belle carrière.