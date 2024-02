Sleep - Jason Yu - critique

Résumé : La vie d’un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu’un d’autre la nuit tombée. Son épouse, submergée par la peur qu’il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil....

Critique : Il se réveille en pleine nuit, se dresse sur son séant, et crie au milieu du sommeil "Quelqu’un est rentré". Tout commence ainsi, chez ce jeune couple que rien ne prédit au malheur. Lui est comédien à succès, elle attend un bébé et ils partagent une vie heureuse dans un appartement cossu de Séoul. Sleep s’inscrit dans ce que le cinéma coréen sait faire le mieux : mêler habilement le thriller et l’épouvante. Le sang est quasi absent, les effets spéciaux invisibles, et pourtant la mise en scène parvient à faire monter la pression jusqu’au dernier chapitre, franchement réjouissant.

Copyright The Jokers Films

Construit en trois parties, le long-métrage déroule le quotidien agité d’un jeune couple, traversé par les crises de somnambulisme répétées du mari. S’il ne s’agissait que de rêves éveillés, pourquoi pas, sauf que le conjoint se révèle de plus en plus dangereux au cours de ses nuits. On imagine bien que les comportements vont s’amplifier, sauf que le scénario entretient la confusion sur l’état mental de la conjointe qui craint pour sa sécurité et surtout celle de son nourrisson. Qu’on ne s’y trompe pas : même si les esprits maléfiques ne sont pas loin, nous sommes à l’opposé du genre des Poltergeist qui assument le climat ésotérique comme composante narrative principale. Ici, ce sont surtout les têtes qui sont hantées par le malin, au point de faire basculer l’héroïne principale dans la paranoïa. Par bien des aspects, on pense à la folie ravageuse d’Adjani dans Possession ou celle de Deneuve dans Répulsion où les femmes sombraient malgré elles dans un ailleurs.

Copyright The Jokers Films

Sleep est donc un film malin et rudement bien mené. La petite musique de Mozart côtoie les sons effrayants qui jalonnent le récit comme le cri d’un bébé, les bruits d’apparition de personnages mystérieux ou les aboiements d’un chien. Le film fait honneur à la fidélité du couple, à l’engagement dans le mariage pour le meilleur, et en l’occurrence ici, pour le pire. Cela donne presque au récit un versant assez conservateur ou moraliste qui contrarie un peu la fougue du récit. Les personnages font peu l’amour, préférant tomber dans les limbes sombres du sommeil où le danger peut advenir. Il est à craindre que des réalisateurs multiplient les suites, avec le risque de banaliser une fiction intéressante, pleine de rebondissements et menée d’une main de maître.