Soumaya - la critique du film

Résumé : Soumaya est cadre dans une société de transport. Alors qu’elle est employée depuis quatorze ans, elle apprend du jour au lendemain qu’elle est licenciée, et découvre le soir-même à la télévision les raisons de son licenciement. Elle décide alors d’exercer un droit de réponse très particulier…

Notre avis : Le voile islamique que porte Soumaya vibre au vent, à la façon d’une robe de mariée. C’est une belle femme, à la voix qui porte, c’est une femme qui a le courage de ses convictions politiques, humaines et sociales. Elle le porte jusque dans le regard. Elle n’a pas peur de braver une DRH, à laquelle le directeur de la compagnie qui la renvoie donne la triste mission de lui remettre sa lettre de convocation à licenciement. C’est une femme que la société condamne sur le simple soupçon d’une prétendue alliance avec le terrorisme. Soumaya est issu d’une histoire vraie. Et sans doute que ce récit est celui de milliers d’autres hommes et femmes qui, au nom de leurs convictions, de leur situation culturelle ou sociale, se retrouvent aux mains d’une justice monstrueuse, autiste presque, et sont emportés dans la tempête de la conformité.

On ne peut pas nier le courage des deux réalisateurs d’aborder dans un premier long-métrage un sujet aussi sensible. Le courage vient avant tout de fabriquer un film sans le moindre soutien institutionnel, hors des sentiers battus traditionnels. Le cinéma français ne montre pas les femmes françaises qui portent le voile, ou, quand il le montre, le propos est noyé dans un sujet qui traite des banlieues. Ici, les femmes qui portent le voile dans les espaces qui leur sont personnels, sont des êtres de conviction, qui cherchent à faire la part des choses entre le désir d’émancipation sociale et la nécessité d’une société ordonnée et sécurisée. La parole est donnée à l’héroïne, qui s’entoure des soins d’un cabinet d’avocats.

Soumaya demeure un film risqué, qui certainement nourrira les penchants haineux de certains, renforcera les stéréotypes d’autres spectateurs et satisfera les personnes avides de reconnaissance de leur identité culturelle. Pourtant, le sujet n’est pas là. Le film raconte l’emballement judiciaire et médiatique, alors que la nation française prône, sans doute à juste titre, l’état d’urgence contre le terrorisme. Le doute devient réalité, et le fait même de donner du temps à une mosquée se transforme en délit. Le long-métrage n’est pas peut-être pas un chef-d’œuvre de mise en scène. Bien sûr, il y a des erreurs d’écriture par rapport aux démarches juridiques ou aux notions de droit social par exemple. Il ne bénéficie pas de la consistance ou de l’aboutissement d’une œuvre de Philippe Faucon. Mais ce film dit tout haut ce qui se passe tout bas, sans doute pour des centaines de familles. Il s’agit d’un sujet brûlant, d’une rare actualité. Plus largement, les cinéastes explorent la question migratoire de l’intérieur, sondant le cœur de celles et ceux qui décident de quitter leur pays pour s’installer dans un autre, avec en toile de fond, la perte de repère qui peut mener à l’aveuglement.

Le film judiciaire n’est pas un exercice aisé. D’abord parce qu’il mérite un important travail d’investigation. Le scénario souffre de quelques faiblesses qui montrent des lacunes dans la compréhension juridique du problème. Mais les comédiens s’investissent dans cet exercice avec dévouement et sincérité. Ils portent le témoignage de tous ceux qui sont contraints au silence et que la machinerie sécuritaire broie au nom de leur foi. Les réalisateurs prennent le soin de ne pas succomber au manichéisme. La question religieuse est abordée dans ce qu’elle peut avoir de meilleur, mais aussi parfois de pire. On mesure alors combien le lien entre politique et religion demeure ténu et le film permet d’appréhender les risques monstrueux d’une foi aveugle et sans état d’âme.

Voilà donc un film qui mérite d’être défendu parce qu’il raconte, plus que mille livres, l’immense effort que nous avons tous à gagner en nous faisant confiance, dans une société comme la France, qui s’enorgueillit tous les jours de permettre à des femmes et des hommes de vivre en harmonie. En quelque sorte, Soumaya est un hymne ouvert à la tolérance, à une laïcité intelligente et lumineuse.