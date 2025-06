Sous hypnose - Ernst De Geer - critique

Résumé : André et Vera, jeune couple d’entrepreneurs, ont l’occasion de présenter leur application de santé féminine lors d’un prestigieux concours. Avant de s’y rendre, Vera essaie l’hypnothérapie pour arrêter de fumer. À partir de ce moment, rien ne va se dérouler comme prévu.

Critique : Réalisateur suédois ayant été formé à l’école de cinéma norvégienne, Ernst De Geer avait été révélé avec son film de fin d’études, The Culture (2018). Coécrit avec Mads Stegger, Sous hypnose est son premier long métrage. Vera et André, qui forment un couple de trentenaires, se sont lancés dans la création d’une start-up en voulant promouvoir une application destinée à favoriser l’accès des femmes aux soins médicaux, et particulièrement dans les pays où leurs droits sont moins respectés. Ils ont été sélectionnés pour participer à un concours qui les verra défendre leur projet face à un jury d’entrepreneurs mécènes. Mais rien ne se passe comme prévu et le comportement étrange de Vera met très vite son conjoint dans l’embarras. Faut-il y voir un lien avec une séance d’hypnose à laquelle avait participé la jeune femme avant leur départ ? Sous hypnose est une satire corrosive des nouveaux rapports sociaux et de l’évolution des valeurs dans un monde du travail en pleine mutation depuis l’arrivée du numérique et de la récente prise en compte d’enjeux sociétaux (l’avenir de la planète, l’inclusion…).

© Jonathan Bjerstedt

Techniques de coaching prônant l’affirmation de soi en utilisant la rhétorique des organisations sectaires, promotion du travail de groupe et de l’entraide dans des paniers de crabe, détournement de principes humanistes dans un but mercantile, et ce sous couvert de modernité… Ernst De Geer gratte où ça fait mal, tout en proposant le portrait d’un couple jusqu’à présent uni mais qui risque l’implosion. Et c’est d’ailleurs cette dimension intime qui a été initialement le moteur de l’écriture du scénario, le réalisateur précisant dans le dossier de presse : « Je pense que depuis le début, j’étais surtout intéressé par ce qui se passerait si un proche se mettait soudainement à agir différemment, en ayant moins de filtre. Je voulais explorer le sentiment de gêne dans une relation et à quel point cela pourrait faire ressortir certains des pires côtés des personnes qui l’entourent. » Ionesco n’est pas loin dans ces situations absurdes où Vera feint d’être accompagnée d’un chihuahua (invisible), où lorsqu’un dîner de participants au concours voit la prolifération d’échanges convenus.

© Jonathan Bjerstedt

Ernst De Geer semble aussi s’inscrire dans la mouvance d’autres cinéastes scandinaves. On songe surtout à Ruben Östlund (le couple désagrégé en écho à Snow Therapy, le comportement animalier comme dans The Square, le mythe de la réussite après Sans filtre) ; mais aussi à Kristoffer Borgli, dont Sick of Myself relatait des névroses contemporaines comparables. Pour prometteur qu’il soit, Sous hypnose n’est pas exempt de facilités dans sa critique managériale qui enfonce par moments des portes ouvertes, ou dans l’utilisation d’un humour qui pourra parfois laisser de marbre. Malgré ces réserves, le film est recommandable pour les qualités que nous avons mentionnées, ainsi que le jeu de ses deux interprètes, Asta Kamma August et Herbert Nodrum, déjà remarqué dans Julie (en 12 chapitres). Sous hypnose a été en présenté en 2023 dans plusieurs festivals, dont Angers, Les Arcs et Göteborg.