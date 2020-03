Et si c’était vrai ! - Les Apollons - critique

Critique : Au moment d’entrer dans la salle du théâtre Le Mélo d’Amélie, nous pouvons instantanément ressentir une atmosphère propre au lieu : une atmosphère de proximité, de convivialité, voire d’intimité devant le rideau de théâtre et le plateau nu.

La scène est d’ailleurs extrêmement proche des fauteuils des spectateurs. Nous savons dès lors que nous ne pourrons pas être indifférents et passifs devant le spectacle qui va suivre juste à quelques mètres de nous. Impossible de se planquer. Cela tombe bien, personne n’est venu pour cela. Encore moins Les Apollons, qui, durant toute la représentation, parviennent à assurer un tel lien de proximité et de bienveillance avec les spectateurs que l’on se sent tout de suite à l’aise et avec eux. Nous nous sentons d’autant plus avec eux que les deux artistes sont impressionnants de polyvalence : parvenir à faire rire, oui.

Mais aussi chanter, « jouer » plusieurs instruments de musique, des acrobaties, etc. En résumé, ils vont à fond dans chaque geste, chaque action qu’ils entreprennent et surprennent par leur maîtrise physique et technique. Une maîtrise acquise sans nul doute grâce à énormément de travail en amont, ainsi qu’à une vraie culture scénique, humoristique et cinématographique.

La forme et le contenu du spectacle sont eux-mêmes aussi surprenants. La forme est en effet construite comme une proposition de mise en situation. Un espace et un univers fictif dans lequel le duo nous propose d’entrer. De là, découle le fond : ce n’est pas un enchaînement de « vannes » d’humoriste qui diraient « écoutez-moi et riez quand il faut ». Ici, avec les Apollons, c’est plutôt une invitation à imaginer et à entrer dans leur jeu. Et nous rions quand nous voulons.

Sans tenter d’analyser « pourquoi c’est drôle » (analyse qui serait vaine et prétentieuse) en utilisant de grands mots (tel qu’ « absurde »), on peut néanmoins dire que grâce à cette invitation à imaginer, on retrouve le plaisir sincère et enfantin de faire « comme si… », de jouer à « et si on disait que tu es comme si ou comme ça ».

Bref, c’est un vrai bonheur d’assister à un spectacle d’humour qui ne consiste pas à écouter une seule personne qui se donne à voir. Ici, ce n’est ni plus ni moins que deux artistes très talentueux qui prennent beaucoup de plaisir à venir s’amuser sur scène, et nous proposent tout simplement de partager cette joie, l’espace d’un moment.