Spider-Man : Across The Spider-Verse - Joachim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson - critique

Résumé : Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.

Critique : Le multiverse est devenu un objet de découverte et de fascination nouveau pour les réalisateurs de films de super-héros. Spider-Man n’échappe pas au sujet, sinon qu’au lieu de nous entraîner frontalement dans des univers qui seraient parallèles aux nôtres, on nous précipite dans les vies multiples du héros piqué par une araignée radioactive en la figure d’un adolescent noir. Voilà sans doute l’innovation la plus importante dans ce film d’animation, celui d’introduire au lieu d’un seul sauveur, des héros de toute originale sociale et culturelle, et même des jeunes femmes auxquelles le sauvetage du monde est confié. Spider-Man : Across The Spider-Verse porté par Sony et les studios Marvel apparaît comme un ovni réjouissant dans l’univers du long-métrage fantastique d’aventure.

Copyright 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

D’abord, il faut souligner que le film est particulièrement beau et réussi d’un point de vue technique. Le spectateur est entraîné dans des mondes très colorés, presque féériques, qui jouent avec le dessin animé, la bande dessinée et les effets visuels empruntés aux longs-métrages de super-héros. La caméra renverse les perspectives et s’amuse à brouiller les pistes de l’endroit et de l’envers. On se perd joyeusement dans des New-York multiples, aux noms acrobatiques, où des Spider-Men de toute appartenance culturelle parcourent les rues à la recherche des voleurs. On s’amuse bien avec cette bande de rescapés du multiverse, au prix parfois de se perdre dans la narration et de ne plus comprendre où l’on est.

Copyright 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Impossible de chroniquer ce film sans évoquer la bande originale. Les musiques qui accompagnent la fiction apportent au récit une dimension totalement féérique. Il y a de la fraîcheur, un vrai rythme, du mouvement, et de la joie. Spider-Man : Across The Spider-Verse donne d’ailleurs l’impression d’un vaste fourbi d’images et de sons, au service d’un histoire hautement électrique dont la confusion constitue l’intérêt principal. Les réalisateurs sèment le trouble en mêlant le bien et le mal dans des personnages qui théoriquement incarnent le sauvetage de l’univers. Petit regret, le méchant qui est une sorte de tâche à lui tout seul capable de s’introduire dans mille et un univers, n’est pas assez élaboré. D’ailleurs, généralement, les personnages féminins sont les plus intéressants dans cette aventure survitaminée, et surtout très inventive.

Copyright 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Le cinéma américain progresse en offrant les beaux rôles à des comédiens qui incarnent des personnages considérés pendant longtemps comme des minorités. En ce sens, Spider-Man : Across The Spider-Verse n’est pas simple film d’animation conçu pour se divertir. C’est un long-métrage intelligent, généreux, ouvert, qui revisite le genre et apporte une dimension sociale et culturelle résolument novatrice.