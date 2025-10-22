Springsteen : Deliver Me from Nowhere - Scott Cooper - critique

Résumé : La genèse de l’album “Nebraska” au début des années 1980, période au cours de laquelle le jeune musicien, sur le point d’accéder à une notoriété mondiale, lutte pour concilier les pressions du succès et les fantômes de son passé. Enregistré sur un magnétophone quatre pistes dans la chambre même de Bruce Springsteen dans le New-Jersey, « Nebraska » est un disque acoustique incontournable aussi brut qu’habité, peuplé d’âmes perdues à la recherche d’une raison de croire.

Critique : C’est un gamin comme les autres qui parcourt une rue américaine sur son vélo, jusqu’au moment où sa mère l’arrête en voiture et lui demande d’aller chercher son père alcoolisé dans un bar. Le drame s’ouvre alors, béant, même si cet enfant deviendra le célèbre chanteur de rock américain dont chacun a en tête un refrain ou deux. La photographie est en noir et blanc, marquant les allers-retours permanents entre hier et aujourd’hui. Quand la couleur revient, Bruce est devenu un adulte, il a publié son premier disque à succès et se prépare à signer sa deuxième œuvre, dévoré par la dépression.

Springsteen : Deliver Me from Nowhere n’est surtout pas un biopic ordinaire sur le destin enchanteur d’un chanteur célèbre, comme le cinéma se régale à en montrer depuis longtemps. Scott Cooper choisit de centrer cette page de vie sur la période du début des années 1980 où l’artiste, déjà célèbre, s’engage sur un deuxième album : "Nebraska". Le créateur, et non moins interprète, est montré comme un homme ordinaire, dont le succès ne monte pas à la tête. Son enjeu véritable est d’apprivoiser ses démons qui le hantent avec les souvenirs d’un père alcoolique et violent, d’une mère impuissante à protéger son enfant, et qui broient sa capacité à construire des relations amoureuses apaisées et durables.

Il y a sans doute des rôles qui marquent à tout jamais l’existence d’un acteur. C’est déjà le destin tout tracé du jeune Jeremy Allen White qui interprète avec émotion, passion et sobriété le rockeur. On le voit évoluer sur scène, fondre de sueur devant un public déchaîné ou tout simplement basculer dans la dépression. Le jeu n’est jamais faux, jonglant admirablement entre la sensibilité et le charisme. Non seulement le comédien habite la peau d’un homme fragile, mais il incarne la construction d’un artiste qui tente, depuis sa maison, d’innover en matière de création musicale.

Évidemment, la bande-son est extraordinaire avec la reprise de titres emblématiques comme "Born in the USA" ou "Atlantic City". On découvre la magie de la composition musicale qui prend une dimension supérieure quand un groupe de musiciens s’en empare. L’émotion est au rendez-vous tout au long de ces deux heures qui traversent la psychologie inquiétante d’un homme qui refoule son passé. En même temps, la mise en scène se garde bien d’éviter les excès du mélodrame. Au contraire, si une grande place est laissée à l’activité de créateur, ses passades amoureuses sont filmées avec pudeur et délicatesse.

Springsteen : Deliver Me from Nowhere est un film passionnant et prenant qui rompt avec les biopics souvent linéaires et peu convaincants de chanteurs célèbres. Le réalisateur appuie sa narration sur les liens évidents entre l’art et la personnalité du créateur. Chacune des œuvres musicales semble le fruit d’une enfance mal digérée et d’un présent difficile à gérer. On comprend que l’exigence du moment de Bruce Springsteen avec ses producteurs, les studios d’enregistrement et les éditeurs est surtout une façon pour lui de conjurer les démons qui l’habitent.

Scott Cooper, qui est surtout connu pour ses rôles au cinéma, se révèle comme un metteur en scène engagé, en pleine maîtrise de son art, loin de son dernier western Hostiles ou du médiocre film d’horreur Affamés. Springsteen : Deliver Me from Nowhere est un film abouti, extrêmement documenté, précis, où Jeremy Allen White donne chair à tout son talent d’acteur.