Star wars : épisode 2 - L’attaque des clones / la critique

Résumé : Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du commerce, la République, gouvernée par le Chancelier Palpatine, connaît une véritable crise. Un groupe de dissidents, mené par le sombre Jedi comte Dooku, manifeste son mécontentement envers le fonctionnement du régime. Le Sénat et la population intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l’émergence d’une telle menace. Certains sénateurs demandent à ce que la République soit dotée d’une solide armée pour empêcher que la situation ne se détériore davantage. Parallèlement, Padmé Amidala, devenue sénatrice, est menacée par les séparatistes et échappe de justesse à un attentat. Le Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître Obi-Wan Kenobi part enquêter sur cette tentative de meurtre et découvre la constitution d’une mystérieuse armée de clones...

Critique : 425 millions de dollars sur le sol américain : c’est la recette de La menace fantôme qui permit à George Lucas de prendre son temps pour cet épisode 2. De l’aveu du cinéaste, "L’attaque des clones est une grande et stupéfiante aventure dans la tradition des serials du samedi matin de l’âge d’or d’Hollywood". Action, romance, trahison, violence, noirceur : tels sont les éléments qui constituent le deuxième chapitre de Star wars, accueilli de façon mitigée par les fans. Car si L’attaque des clones séduit par certains aspects réussis, il agace fortement par d’autres, complètement ratés.

On espérait que George Lucas avait retenu la leçon des nombreux défauts de La menace fantôme. Le bougre est visiblement têtu. Une fois de plus, il se perd dans le labyrinthe d’un scénario complexe, mélange douteux d’enquête policière et de romance pré-pubère. Mais, si on ne comprend rien à la quête d’Obi-Wan, elle reste au moins spectaculaire visuellement (le duel contre Jango Fett entre autres). Ce qui est loin d’être le cas de la naissance de l’amour entre Padamé et Anakin. "C’est une histoire d’amour subtile et adulte", expliquait le co-scénariste Jonathan Hales. "Il n’y est pas question de coup de foudre. Quand ils se retrouvent pour la première fois, elle le voit toujours comme un enfant. Au départ, il y a une tension, mais toujours avec une attirance sous-jacente. A cela s’ajoute le faite que leurs sentiments sont interdits. C’est intéressant et c’est adulte." On en rigole encore tant ces scènes dites intimes trahissent un manque de finesse de la part de Lucas.

A l’instar de son personnage principal qui hésite à dévoiler ses vrais sentiments de fureur, L’attaque des clones oscille constamment dans son traitement entre naïveté et sérieux. La faute au réalisateur toujours tiraillé entre ses exploits formels dus à l’infographie et l’approche psychologique de ses personnages ; la faute aussi à Hayden Christensen dont les épaules sont trop frêles pour supporter un tel rôle. "Le plus difficile pour jouer Anakin était de trouver la balance entre ce que Jake Lloyd avait apporté au rôle (dans Star Wars : épisode 1 - La menace fantôme) et ce que Sebastian Shaw faisait en tant que Dark Vador démasqué (dans Le retour du Jedi), trouver cette balance entre bien et mal, et le rendre crédible", raconte-t-il. Malheureusement, il n’a pas trouvé la solution pour cet épisode 2.

Toutefois, force est de constater que Lucas maîtrise de mieux en mieux son outil informatique. La preuve avec le gigantisme de ces bastons aériennes ou terriennes. D’une exceptionnelle richesse, l’image est saturée d’appareils en tous genres, d’effets et d’explosions. A tel point que l’on ne sait plus trop où regarder... On mettra un bémol aux galipettes numériques de Yoda, plus proche de Dragon Ball Z que de l’art délicat du maître Jedi. George Lucas redresse indiscutablement la barre avec ce deuxième volet et redonne à sa saga un sens épique qui faisait défaut à La menace fantôme. On est bien sûr encore loin de la perfection dramatique de L’Empire contre-attaque, mais tous les espoirs sont permis pour l’ultime volet baptisé La revanche des Sith.