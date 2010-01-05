Critique

LIVRE

Sukkwan Island - la critique du livre

Requiem pour une famille

Le 25 avril 2026

Le grand succès de David Vann est un roman âpre, dont l’épilogue ouvre des abîmes.

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Copyright Gallmeister, 2010

  • Wivine Mathys 7 juillet 2019
    Sukkwan Island - la critique du livre

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    Un livre magnifique, une belle plume. Le papa de David Vann s’est suicidé en Alaska où il vivait depuis longtemps, David Vann y est né mais après de divorce de ses parents, il a suivit sa mère en Californie, il passait les étés chez son père en Alaska. Un jour, lorsqu’il avait 13 ans, son père lui demanda de vivre avec lui dans une cabane éloignée de tout pendant une année, David a refusé. Son papa a toujours été très mal dans sa peau...Dans ce livre, David qui s’est toujours senti non pas coupable ( ou un tout petit peu ? ) mais bouleversé par la fin si triste et violente de son papa, imagine comment les choses se seraient passées si il avait suivit son papa et accepté de vivre toute une année en Alaska dans cette cabane éloignée de tout, il imagine les conséquences que cela aurait eu pour l’un comme pour l’autre...Je ne vais pas en raconter plus, je ne trouve pas les mots pour vous dire à quel point cet écrivain sait vous captiver de la première à la dernière page. Certains lecteurs le trouvent trop sombre, mais nous pourrions reprocher cela a un tas d’autres excellents écrivains comme Cormac McCarthy, Daniel Woodrell, Ron Rash, notre regretté William Gay ! David Vann fait aussi partie de ces écrivains qui ont un art tout à fait particulier et que j’aime chez eux : celui de faire de la nature un personnage à part entière avec des descriptions tout bonnement magnifiques !
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  • Jérémy Gallet 7 juillet 2019
    Sukkwan Island - la critique du livre

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