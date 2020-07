Superman II - la critique du film

Résumé : Loïs Lane, la célèbre reporter du Daily Planet, se retrouve aux prises avec un groupe de terroristes. Ces derniers menacent d’anéantir la ville de Paris à l’aide d’une bombe H, placée au sommet de la Tour Eiffel. Superman décide alors de voler au secours de son amie et de sauver Paris de la catastrophe.

Critique : Le scénario mastodonte écrit par Mario Puzo (Le Parrain) pour le premier opus sorti en 1978 était tellement ambitieux que les producteurs Alexander et Ilya Salkynd, avides de poser les bases d’une vaste franchise qui pourra garnir leurs comptes durant plusieurs décennies, décident de le séparer en deux et de tourner les deux films en même temps. Richard Donner réalise donc la majorité de ce second opus mais la date de sortie approchant, le tournage se met en pause, le temps que le réalisateur puisse terminer son montage du premier film. Quelque mois plus tard, suite au plébiscite rencontré à la sortie du long-métrage, le tournage reprend pour la seconde moitié. Mais à la grande surprise des acteurs et de l’équipe technique, Donner est remplacé par Richard Lester. Ce dernier, réalisateur britannique apprécié des Salkynd pour qui il avait déjà tourné une série de films sur les Mousquetaires d’Alexandre Dumas, va reprendre le bébé de Donner et y ajouter un humour détaché typiquement british. Et le résultat va s’en ressentir, car de ce mélange des genres est né un film schizophrène, qui ne manque pas de bonnes idées ni de morceaux de bravoure mais dont l’ensemble tombe régulièrement à plat.

Car Donner et Lester ne pourraient pas être plus différents. À la naïveté obstinée et au lyrisme du premier succède le cynisme du second, qui n’est clairement guère passionné par le symbole américain très premier degré que représente Superman et ce mariage ne fonctionne jamais vraiment. Le plus gros problème du film est son rythme. Le timing de toutes les scènes est à côté de la plaque : les séquences d’actions mollassonnes s’éternisent jusqu’à l’ennui, les dialogues pourtant amusants sont trop longs et n’ont plus ces atours de screwball comedy qui faisaient le charme du premier film. Tel un auteur de bande dessinée, Donner voltigeait d’une case à l’autre dans Superman, multipliant les scènes et les décors. Réalisateur plus posé, Lester prend trop son temps et le résultat a perdu l’énergie vibrante des comics de l’Homme d’Acier.

Du côté de la production, les Salkynd demandent à leur réalisateur de commande de faire des économies, ce qui était aussi l’une des raisons du renvoi de Richard Donner. Résultat : plus de Marlon Brando (trop cher), des effets spéciaux qui ont mal vieilli et n’ont pas la poésie du premier et adieu John Williams, dont les compositions légendaires sont paresseusement réorchestrées. Pourtant, le film est généralement considéré comme une réussite mineure. Il est vrai que tout n’est pas à jeter dans ce Superman II. L’humour slapstick de Lester fait parfois mouche et le trio de méchants mené par le génial Terence Stamp en général Zod est à la fois iconique et particulièrement amusant. Les célèbres répliques de Stamp et la démarche haineuse de la superbe Sarah Douglas font leur petit effet. Christopher Reeve, Margot Kidder et Gene Hackman continuent également de nous régaler dans leurs rôle respectifs mais ils sont desservis par un script un peu fouillis qui ne sait pas vraiment où aller et multiplie les rebondissements artificiels. Superman y abandonne volontairement ses pouvoirs pour les beaux yeux de Lois Lane sans réfléchir un seul instant sur les conséquences d’un tel acte pour le reste du monde... Une attitude pas vraiment digne du premier des super-héros qui, contrairement au Spider-Man de Sam Raimi, ne souffre jamais ouvertement de sa double identité.

Entre des séquences de spectacles ennuyeuses, un rythme et un montage en dent de scies, des problèmes de scripts et des combats mal chorégraphiés, ce Superman II a très mal vieilli et offre une suite maladroite à l’opus original. Il y a quelques années, Richard Donner a collaboré avec Warner Bros. pour proposer une Director’s Cut malheureusement incomplète de sa version qui, si elle corrige certains défauts, reste néanmoins inférieure à nos attentes. Tant pis, la première aventure cinématographique de Clark Kent devra se suffire à elle-même mais on espère qu’un jour Superman saura nous émerveiller à nouveau comme en 1978.