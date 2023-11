Sur la branche - Marie Garel-Weiss - critique + test DVD

Résumé : Mimi a presque trente ans et rêve toujours à ce qu’elle pourrait faire quand elle sera grande. Alors qu’elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche. Ensemble, ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur qui clame son innocence. Si Paul voit dans cette affaire un moyen de se refaire, Mimi y voit, elle, une mission, un chemin vers la justice et la vérité.

Critique : Mimi, c’est une fille un peu folle mais attachante. Elle sort d’un hôpital psychiatrique, pas forcément très stabilisée avec des obsessions handicapantes et des angoisses très pénibles à vivre au quotidien. Elle se fait embaucher par une avocate, pas vraiment convaincue, pour récupérer un dossier chez un confrère, maître Rousseau, pas forcément plus équilibré que l’héroïne, avec lequel la juriste partage le cabinet. Sur la branche est une comédie attachante et bourrée de délicatesse. Les personnages sont tous un peu sur la touche, traversés par des peines existentielles, sentimentales, ou des problèmes financiers. Mimi cherche à se racheter une vie normale en venant en aide à ce drôle d’avocat et par son intermédiaire un malfrat accusé d’un délit dont il se dit innocent.

Le film réunit une brochette de comédiens talentueux comme Benoît Poelvoorde et Agnès Jaoui. On a grand plaisir à retrouver Raphaël Quenard dans une comédie, après son rôle admirable dans Chien de la casse. L’étoile montante du septième art confirme son talent à tout jouer, jusqu’à ce petit délinquant véreux, incarcéré dans un centre de détention qui a un sens des responsabilités plus que particulier. Daphné Pakania évolue entre ces comédiens, interprétant un personnage sensible et ingénu, certes légèrement malade psychiatrique, dont l’existence est tout entière tournée à chercher à faire le bien. Elle est obsédée par des idées fixes, comme le besoin irrépréhensible de relation sexuelle, ce qui, au bout du compte, facilite son intégration sociale auprès de l’avocat Rousseau.

Sur la branche n’est assurément pas le film de l’année. Mais la comédie se laisse agréablement regarder. Les personnages sont attachants, dans un Paris en pleine construction ou sur les rebords charmants de la mer en Bretagne. Mais derrière l’apparence délicate du récit, se cache le vertige invisible de la folie. La réalisatrice n’est jamais moqueuse. Elle filme ses comédiens avec la grâce et la douceur qu’ils méritent, avec au cœur de son récit, une jeune fille qui a perdu tous les filtres de langage et parvient à se sortir de tous les tourments, et de surcroît permet à ses acolytes de retrouver un semblant d’existence.

Le film souffre toutefois d’une série d’invraisemblances qui nuisent parfois au propos joyeux et léger du long-métrage. L’issue notamment laisse relativement perplexe. Pour autant, on sait qu’on aura eu un peu de plaisir à s’abandonner au destin fantasque de ces personnages hors du monde.

Laurent Cambon

Le test DVD

L’image n’a pas à rougir du passage du grand au petit écran et se révèle d’excellente qualité. Les couleurs s’en sortent très bien également. Le tout sert à merveille cette comédie légère et déjantée pour notre hilarité la plus grande.

Rien d’extraordinaire puisque nous avons le choix entre 5.1 et 2.0 mais le tout tient la route avec aisance. Les sourds et malentendants ne sont pas oubliés dans une démarche inclusive que nous ne pouvons que louer (via l’audiodescription).

Petite déception avec un seul bonus mais méritant d’être visionné : un entretien avec Marie Garel-Weiss et Benoît Poelvoorde (durée : 6 minutes) où le dernier excelle pour nous inciter à voir Sur la branche.

Éric Françonnet