Sur les chemins noirs - Denis Imbert - critique

Résumé : Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

Critique : Cet homme qui gravit péniblement les montagnes revient de loin. Les médecins lui avaient dit qu’il ne remarcherait sans doute plus, après cette chute terrible d’un balcon dans un état second d’alcoolisme. Cet homme s’appelle Pierre pour le film. En réalité, il s’agit de Sylvain Tesson, qui, malgré les brisures immenses qui ont assailli son corps, a traversé la France à pied, depuis le sud jusqu’à la Manche. Il en a écrit un livre, très beau, très simple et très complexe à la fois. Et c’est ce livre que Denis Imbert appuyé de Diadème a décidé de mettre en film.

Il y a des œuvres littéraires qui sont faites pour rester dans le domaine de la littérature. C’est hélas ce qui aurait été mieux pour ce film qui tente avec bonne volonté de réécrire un livre d’une grande poésie. Certes, Jean Dujardin s’applique à réciter des pages, pendant que les kilomètres s’écoulent, d’un paysage à l’autre, disons d’un point à l’autre, sans véritable transition. Quelques rencontres sensible émaillent cette marche à travers la France, avec parfois, des moments de grâce incontestables. Il y a même dans le jeu du comédien quelque chose qui relève de l’indécence. On mesure la douleur qui devait étreindre l’écrivain sur les chemins, mais l’interprétation même de cette pénibilité et de cette souffrance physique semble presque dérisoire par rapport à celles de l’écrivain.

Le scénario aurait peut-être du dépasser l’ouvrage de Tesson. Les rencontres qui émaillent le périple de Pierre sont abordées avec beaucoup de désinvolture. On passe d’un personnage à l’autre, d’un dialogue à l’autre, sans ressentir la profondeur des femmes et des hommes qui l’accompagnent. Ces rencontres semblent à peine des escales dans un voyage qui chevauche près de deux cents kilomètres à chaque fois. En réalité, Sur les chemins noirs laisse un goût d’inachevé, de futilité presque, alors même que le livre est un plaidoyer à l’humilité et au dépassement de soi.

Sur les chemins noirs ne nous aura pas séduits. On sera resté à côté de ce périple souffreteux sans éprouver ni la texture sensible du livre de Tesson, ni la magie du voyage, à l’exception peut-être des merveilleux paysages que la caméra que Denis Imbert déploie.