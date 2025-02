Target - Arthur Penn - critique

Résumé : Walter Lloyd (Gene Hackman), un entrepreneur américain, essaie de renouer avec son fils Chris (Matt Dillon) au moment où son épouse Donna (Gayle Hunnicutt) part en voyage organisé en France. Il lui propose de l’emmener à la pêche.

Critique : Arthur Penn réalisait ici l’un de ses derniers films, le troisième et ultime avec Gene Hackman. Malheureusement, c’est aussi et de loin le moins réussi, après Bonnie and Clyde (1967) et La fugue (Night Moves 1975).

On peine à retrouver le talent singulier du cinéaste, sur cette commande où il tente de mêler une histoire d’espionnage à un drame familial.

Le spectateur va suivre l’intrigue par les yeux de Chris, le fils, qui va découvrir au fur et à mesure l’incroyable passé de son père. Celui qu’il considérait comme un parent minable et buté s’avère avoir été un espion habile, maniant les armes à feu comme personne et capable de conduire une voiture comme un champion de Formule 1. Le récit, qui va nous conduire dans différentes grandes villes européennes, ne parvient jamais à vraiment décoller et ne se distingue que par quelques scènes d’action spectaculaires, comme la poursuite dans une gare où un violon a son importance, et une fuite en voiture qui réussit à emprunter des escaliers plutôt étroits.

Si Gene Hackman, en personnage plus à l’aise dans l’action que dans son rôle de père et Matt Dillon, jeune chien fou qui en découvre à chaque séquence, sont impeccables, le reste de la distribution ne se distinguant pas particulièrement.

À noter la présence du français Jean-Pol Dubois en tueur impitoyable.