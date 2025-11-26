Critique

Bugonia - Yórgos Lánthimos - critique

Le 23 novembre 2025

Avec Bugonia, Yórgos Lánthimos signe la fin d’un cycle et l’apogée de son cinéma, porté jusqu’à ses limites les plus vertigineuses. Dans cette fable abracadabrante où s’opposent un complotiste halluciné et une technocrate anesthésiée, se déploie la bataille des idéologies, où l’incommunicabilité devient le moteur d’une chute universelle.

