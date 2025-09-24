The Astronaut - Jessica Varley - critique

Le 24 septembre 2025
Une astronaute, de retour sur terre, va vivre une étrange aventure. Une histoire de science-fiction improbable totalement ratée !
- Réalisateur : Jessica Varley
- Acteurs : Laurence Fishburne, Kate Mara, Ivana Milicevic, Macy Gray, Gabriel Luna
- Genre : Science-fiction
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h31mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
– Festival de Deauville 2025 : Sélection Premières
Résumé : De retour d’une mystérieuse mission, l’astronaute Sam Walker (Kate Mara) est retrouvée inconsciente en pleine mer avec sa capsule perforée. Elle est immédiatement placée dans une résidence secrète où elle devra subir de nombreux examens.
Critique : Les scénaristes hollywoodiens ont trop d’imagination ou ne savent plus quoi inventer ! Le récit ne tient pas la route une seconde. L’astronaute revient de l’espace avec un trou énorme dans sa capsule : on peut se demander, pour un tas de raisons, comment elle peut encore être en vie.
Ensuite, elle se retrouve dans une sorte du bunker hyper sécurisé, bâti pour accueillir des personnalités dans le plus grand secret, entourée par une ribambelle de militaires et de soignants ; mais la nuit, on la laisse totalement seule ! Se greffe sur canevas une romance style histoire de remariage avec fillette craquante à souhait. Et, cerise sur le gâteau, l’astronaute est la fille adoptive du général (Laurence Fishburne) qui dirige toute l’opération. Et pour ne pas en rajouter et ne pas spoiler, on vous épargnera le dénouement où le ridicule le dispute au grand n’importe quoi. Et cela sans évoquer une musique envahissante qui n’oublie pas de souligner les moments importants qui font peur !
De tout ce salmigondis, on peut sauver l’interprétation en général, et notamment celle de Kate Mara, qui n’est pourtant pas gâtée par son personnage.
