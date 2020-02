The gentlemen - la critique du film

Résumé : Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Notre avis Il y a des films où l’on doit apprendre à être patient avant de donner du sens et de la cohérence aux nombreux personnages qui défilent sur l’écran et au récit qui est raconté. Car, il faut bien le reconnaître, toute la première demi-heure où l’on assiste à la conversation entre le bras droit du majestueux baron de la drogue, Mickey Pearson, et un étrange personnage, au physique qui rappelle celui de l’Inspecteur Colombo en son temps, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit d’un flic ou d’un malfrat, paraît terriblement décourageante. Il n’empêche que l’on comprend très bien qu’il y a des enjeux de gros sous entre différents parrains de la drogue. Mais le trouble perdure jusqu’au moment où l’on saisit que le spectateur est totalement pris à témoin dans cette histoire extraordinaire, et absolument irracontable.

Copyright Christopher Raphael

Car The gentlemen n’est pas un simple polar sur les parias de la drogue aux Etats-Unis. La véritable originalité du film se trouve dans la façon dont le réalisateur transforme son histoire en une séance d’analyse de film. Tout le scénario est truffé de références cinématographiques et l’étrange personnage qui converse avec l’assistant de Pearson a tout de l’apparence d’un cinéaste, formidablement instruit, dont le projet est certes de faire chanter ses adversaires, mais surtout de créer son propre long-métrage à lui. La confusion entre le récit qui se déroule sur l’écran et les méta-commentaires sur le cinéma est totalement fluide. Guy Ritchie n’oublie aucun genre, et particulièrement les clips de rap, tels qu’il en pleut sur les réseaux sociaux, qu’il met savamment en scène à travers une bande de pieds nickelés attachants et débonnaires. Le clin d’œil à la fameuse société de production, Miramax, qui, naturellement, est partie-prenante dans le film, est proprement jubilatoire, rajoutant au caractère fantasque au film.

Copyright Christopher Raphael

Le scénario fonctionne comme une poupée gigogne. Chaque évènement du récit en appelle un autre, et finalement, quand les personnages sombrent dans une impasse dont ils auront bien des difficultés à se tirer, refait partir le récit dans une nouvelle direction. Cela donne au long-métrage un rythme absolument jouissif. L’écriture fait montre d’une redoutable efficacité narrative et il ne serait pas étonnant que les dialogues atterrissent sur les bancs d’une école de cinéma, tant les choses sont ciselées avec précision. The Gentlemen n’a rien du long-métrage d’aventure grossier. A la façon de ses personnages principaux, des mafieux élégants et subtils, le film regorge de nuances dans la mise en scène. On ne s’ennuie pas une seule seconde dans ce récit vif, tout en cultivant l’impression d’apprendre sur la technicité cinématographique elle-même. Tous les sens du spectateur sont mis à l’épreuve et le plaisir n’est jamais déçu. Le film est une sorte d’école du scénario où l’on expérimente le souci du détail, à la manière d’une enquête d’Hercule Poirot.