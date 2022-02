The Innocents - Eskil Vogt - critique

Résumé : Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, prend peu à peu une tournure inquiétante...

Critique : Ida et Anna, sa sœur, déménagent dans une cité nordique où tout semble conforme aux attentes de la famille : espaces verts, résidence à taille humaine, enfants qui s’amusent dans le parc. Et pourtant, dès les premières séquences, on perçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Ida maltraite son aînée qui souffre d’un autisme lourd. Bien sûr, on sait combien la place des fratries aux côtés d’un enfant porteur de handicap est une question sensible dans nombre de familles, mais cette maltraitance si importante sème le trouble dans le récit. Tout le deuxième long-métrage d’Eskil Vogt est construit ainsi sur une succession de scènes du quotidien qui mettent le spectateur dans un état de tension permanent. La force anxiogène du film est d’autant plus importante que le scénario met au cœur de l’attention une bande d’enfants, aussi effrayante qu’attachante.

Nous voilà face à une œuvre réellement originale qui emprunte l’apparente innocence des enfants pour bâtir une fiction hésitant entre le drame familial, l’épouvante et le fantastique. Le début montre des enfants qui se découvrent des pouvoirs assez étonnants. En réalité, la question de ces capacités surnaturelles est vite évincée pour centrer le propos sur la psychologie des gamins. A bruit couvert, le scénario présente des personnages ambigus, manipulateurs, qui se constituent une identité de futurs adultes dans un subtil compromis entre le bien et le mal. La violence de leurs comportements, la culpabilité qui les assaille, mettent le spectateur dans un état permanent de tension, dans la mesure où les mômes semblent à la fois auteurs et victimes des tourments qu’ils répandent.

Le long-métrage est diaboliquement mené. Certes, le rythme prend le temps de dérouler la complexité psychologique voire psychiatrique des enfants. L’écriture laisse parfois supposer qu’une sorte d’esprit malveillant s’est emparé du cerveau des protagonistes, dans la pure tradition des films Damien Le Fils du Diable. Mais justement, Eskil Vogt échappe avec brio au risque du déjà-vu en plongeant son récit dans un environnement des plus réalistes. Il y a dans le montage un esprit assez proche des séries télévisées où les personnages se perdent dans des sentiments contradictoires et diffus. L’autisme à travers le personnage d’Anna est très bien décrit, sans céder à la caricature ou l’instrumentalisation horrifique. L’effroi, le dégoût envahissent tout l’écran, laissant le spectateur dans un état total d’angoisse. Rarement on n’aura vu un film qui glace autant, sans jamais abuser des effets spéciaux ou des surenchères scénaristiques. On peut même dire que depuis Midsommar en 2019, les écrans ne nous avaient pas offert un tel spectacle d’épouvante.

Le scénariste de Joachim Trier prouve son indéniable talent de réalisateur. Il propose avec The Innocents un long-métrage fascinant et terrorisant dont on ressort à la fois transi et rassuré par la capacité d’amour des enfants.