The Last Viking - Anders Thomas Jensen - critique

Résumé : Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable…

Critique : Anders Thomas Jensen n’est sans doute pas parmi les réalisateurs danois le plus emblématiques de cette célèbre patte du cinéma nordique en matière de cynisme et d’humour noir. Mais cette fois, il sort du film d’action un peu traditionnel et mille fois revisité sur les écrans pour une œuvre déjantée qui convoque, à côté d’ignobles criminels, une bande de fous échappés d’un hôpital psychiatrique par lesquels le rire et le malheur arrivent en même temps. The Last Viking met ainsi en scène un braqueur désenchanté qui, avant de se faire arrêter par la police, demande à son jeune frère apparemment psychotique d’avaler les clés de la consigne où il a déposé un sac rempli de billets, puis d’enterrer le trésor quelque part dans la forêt. Quinze ans plus tard, le voleur attachant sort de prison et s’engage alors une aventure totalement folle où se côtoient des malades mentaux et un gangster déterminé à récupérer la mise dans un style aussi drôle que noir.

The Last Viking est un film inclassable. D’abord, et c’est là sans doute le plus intéressant, il y a la description que le réalisateur fait du couple formé par les deux frères. Le plus jeune souffre de pathologie mentale et fait montre d’un sens altéré du discernement, là où le plus grand met toute son énergie à le protéger des moqueries et de ses troubles de comportement, au risque de se prendre des roustes monstrueuses par leur père. Ils ont grandi dans un univers violent, glauque, et la brutalité d’Anker se comprend au regard de leur enfance monstrueuse. Le film se plaît en effet à insérer des scènes du passé dans cette histoire rocambolesque où il est question de récupérer de toutes les manières le précieux magot.

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Le long-métrage s’ouvre et se termine sur un petit film d’animation, qui, avec le sens certain de l’absurde, fait la promotion du respect de la différence et de l’inclusion. Même si l’hémoglobine est versée à grands bains, la folie des protagonistes est d’abord une affaire de vivre-ensemble et de tolérance. Anders Thomas Jensen fait le portrait haut en couleurs d’une joyeuse bande de musiciens qui confondent la réalité avec leur rêve de musique. Le frère d’Anker d’ailleurs se prend lui-même pour John Lennon, et c’est à l’occasion d’une rencontre opportune dans une clinique psychiatrique qu’il entraîne les compères dans un projet fou de concert. Ce pas de côté de joyeux n’a rien à voir avec la brutalité de Flemming qui est capable de tout pour mettre la main sur les millions de couronnes jamais récupérés par la police.

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En ce sens, le long-métrage mêle l’humour à la violence totale. On retiendra surtout l’interprétation lunaire de Mads Mikkelsen qui rentre dans la peau de Manfred (ou John Lennon selon les envies de chacun) sans jamais céder au grotesque ou au misérabilisme. Il joue un fou attachant, finalement pas si dérangé qu’on pourrait le croire, conscient de l’importance de son frère dans son histoire familiale. Il donne la voix à Nikolaj Lie Kaas qu’on avait déjà rencontré dans la troisième saison de la série L’hôpital et ses fantômes, également interprétée par Bodil Jorgensen et Nicolas Bro. Les acteurs se donnent à cœur joie dans cette histoire délirante de tueries et de musique, comme inspirée d’un film de David Lynch, mais à la manière danoise.

The Last Viking est un film rythmé et hilarant. Il est défendu et porté par le trop rare distributeur Motel, spécialisé dans la distribution de films indépendants. Certes, les salles qui accueillent le film ne sont pas assez nombreuses, mais un tel film vaut vraiment le détour. L’humour est grinçant, joyeux, sans limite, et l’esprit du long métrage comblera autant les amoureux de polar que les amateurs de comédies hors norme. Il faut saluer la brillante écriture du récit qui contrevient aux normes cinématographiques et s’amuse à déjouer les genres.