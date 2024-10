The Listener - Steve Buscemi - critique

Résumé : Beth est bénévole sur une ligne d’assistance téléphonique. Elle répond aux appels de toutes sortes de personnes qui se sentent seules, désespérées et inquiètes. Beth est toujours au bout du combiné pour les écouter et les réconforter...

Critique : Connu entre autres pour son brillant travail d’acteur dans Fargo, The Big Lebowski, Reservoir Dogs ou encore The Island, c’est dans un univers bien éloigné des frères Coen et Tarantino que Steve Buscemi revient à la réalisation avec son cinquième long-métrage The Listener. Le pari pour ce film est grand : tenir le spectateur sur 1 heure 36 avec une seule actrice présente à l’écran, un seul lieu, une seule situation.

© 2022 Atlas Industries. Tous droits réservés.

La prestation de Tessa Thompson, qui incarne le rôle d’une bénévole sur une ligne d’aide téléphonique, est à applaudir. C’est avec douceur et intelligence qu’elle nous fait découvrir cette occupation peu connue et pourtant essentielle. Son personnage, Beth, enchaîne les appels avec des êtres parfois un peu abîmés, parfois complètement brisés par la vie et les situations dans lesquelles ils s’estiment piégés. La jeune femme navigue comme elle le peut parmi les histoires qu’ils lui racontent et tente d’apporter, avec toute l’empathie qui la caractérise sa pierre à l’édifice, une faible note d’espoir. La durée et l’intensité des échanges varient. C’est à l’occasion d’un dernier appel, plus long que les autres, que Beth passera petit à petit de l’autre côté et commencera à se livrer, expliquant ainsi ce qui la motive à rejoindre cette ligne d’assistance tous les soirs. L’image et les couleurs sont belles. On se retrouve en quelques minutes à peine happé par le film et son envie brûlante de nous raconter quelque chose.

© 2022 Atlas Industries. Tous droits réservés.

Le huis clos et la souffrance des personnes à l’autre bout du fil instaurent une atmosphère poignante, un climat anxiogène, une promesse. Et c’est là peut-être que le film touche ses limites. The Guilty, du réalisateur suédo-danois Gustav Möller, sorti en 2018, se déroule dans un cadre similaire à The Listener : c’est cette fois-ci un policier, seul, qui est au téléphone avec une femme en détresse. L’angoisse pesante tient le spectateur en haleine et culmine vers un climax imprévisible. Steve Buscemi assume un sacré parti pris en décidant de ne pas recourir à un tel crescendo et de faire, à l’inverse, un film simplement descriptif, qui se contente de constater sans avoir à créer de situation d’urgence. Dans une ère où le spectateur est habitué à être stimulé en permanence, ce choix finit par instaurer une longueur, voire une lassitude, qui hantent les trente dernières minutes du long-métrage, une fois entendu que le film ne « décollera » pas.