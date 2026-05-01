The Match - Juan Cabral, Santiago Franco - critique

Résumé : THE MATCH raconte l’histoire du match emblématique opposant l’Argentine à l’Angleterre, disputé au stade Azteca lors de la Coupe du monde de football 1986. À partir d’images d’archives rares, dont la célèbre et controversée « Main de Dieu » de Maradona, le film fait revivre cet événement comme une mémoire encore vibrante, tout en le présentant comme l’aboutissement de plus de deux siècles de tensions et de conflits entre les deux nations...

Critique : Tout le monde a compris que le football, en tant que sport de masse ô combien populaire, n’est jamais loin de préoccupations politiques. C’est tout l’enjeu des documentaristes Juan Cabral et Santiago Franco que de faire le lien entre cette finale historique de 1986 entre l’Angleterre et l’Argentine et la conquête par la couronne britannique, il y a fort longtemps, des îles Malouines entre autres évènements politiques majeurs. D’autres contingents se mêlent comme l’invention du carton jaune et rouge à l’occasion d’une passe d’armes un an plus tôt par le capitaine argentin. Mais surtout, les deux cinéastes ambitionnent de faire revivre l’émotion du 2/1 à l’avantage de l’Argentine, dont quarante plus tard, on continue de parler.

Le sujet est absolument passionnant, et force est de constater que peu de documentaires traitent de sujets qui ont trait au sport. Du moins au cinéma. Et c’est là que le bât blesse. Notamment dans la forme, avec cette voix virile qui commente le film, ou l’image de ces ex-sportifs de haut niveau qui posent pour la photo. Le format d’ailleurs emprunte des archives de l’époque qui collent parfaitement au cadre de la télévision, et pendant toute la projection on ne cesse de se demander quelle est la plus-value d’un tel film sur un grand écran. Le documentaire ressemble trop à ce qu’on connaît déjà sur des chaines de télévision qui apprécient le sensationnalisme.

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Et pourtant, subrepticement, le long-métrage amène peu à peu le sujet Maradona. Le mythe du football mondial est à la fois présenté comme la personne adulée que tout le monde connaît, mais aussi un individu plus complexe, plus sombre, capable de mentir au monde devant ses prouesses sportives. Car l’objectif apparent des réalisateurs est de venir sur le sujet de la main qui a ou aurait précipité le ballon dans le filet et fait gagner l’Argentine, malgré la nette supériorité de l’Angleterre notamment pendant la deuxième partie. Chacun appréciera les conclusions mais il faut admettre que l’enquête est sérieuse, bien menée, à coup de montages sensationnalistes et de témoignages de vieux combattants, prêts à refaire l’histoire.

Bref, The Match ne nous aura pas convaincus. On s’étonne même que Thierry Frémaux ait pu choisir ce film pour une avant-première mondiale. Il n’est pas contestable que ce type de documentaire puisse trouver son public, mais sans doute que le sujet trop réducteur ne passionnera pas les foules au cinéma. À moins que la production ne décide de le vendre à une chaîne de télévision ou une plateforme où il aurait toute sa place.