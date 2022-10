The Northman - Robert Eggers - critique + test Blu-ray

Résumé : Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, secourir sa mère et tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l’Islande et entre, avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer pour un esclave, avec l’intention d’y perpétrer sa vengeance.

Critique : Depuis toujours, Robert Eggers s’essaye à un cinéma sombre et envoutant où le réalisme côtoie l’irrationnel. Cette fois, il s’engage dans un récit ambitieux et sombre qui oppose un fuyard trahi par son oncle, Amleth, et un roi déchu qui tente de reconstruire son royaume perdu. D’emblée, le film plonge le spectateur dans un univers hautement guerrier où la virilité animale ne se soucie guère d’empathie et ressentiment. Les Vikings égorgent les innocents pris en tenaille dans des combats d’ego et la soif de pouvoir des dirigeants. En quelque sorte, le réalisateur raconte le drame de l’humanité qui ne parvient pas à se départir de la monstruosité guerrière, au nom de l’ambition malheureuse des puissants. Mais très vite, les sorcières et les sortilèges maléfiques s’invitent dans ce conte barbare et apportent une dimension supplémentaire à l’histoire.

Robert Eggers affectionne particulièrement les ambiances glauques. Il alterne quelques rares moments d’ensoleillement, avec des paysages pluvieux, une photographie grise pour ne pas dire terne, qui semblent absolument propices à l’invitation des fantômes ou des dieux démoniaques. Le talent d’Eggers se situe exactement dans sa capacité à raconter des histoires qui auraient pu exister tout en mêlant subtilement les univers ésotériques. Le cinéaste laisse aussi une grande place à l’aventure, avec ses ballets de guerriers, luisants d’un sang ocre, qui combattent dans la nuit.

En fait, The Northman parvient à réunir dans une même œuvre le style gothique des contes fantastiques, le rythme du film de capes et d’épées et le merveilleux du road movie. Le spectateur en a vraiment pour son argent. À cela s’ajoute le style totalement personnel de Robert Eggers. L’humour, le macabre, le tragique cornélien constituent les facettes d’une narration dense, remplie de rebondissements. Évidemment, la représentation des femmes offerte par le film peut sans aucun doute soulever des débats. Elles alternent entre le rôle de victimes, particulièrement quand elles sont sacrifiées sur l’autel de la mort, celui de sorcières, et ou encore celui de marâtres peu étouffées par les scrupules. À coté d’elles, les hommes font figure de paquets de muscles, peu scrupuleux de la vie humaine.

Il est impossible de terminer ce papier sans évoquer l’apparition absolument magique de Björk. La chanteuse mythique incarne une sorte de prophétesse masquée qui susurre aux oreilles du héros le récit de son avenir. Puis la voix s’élève, plus on reconnaît le grain merveilleux de l’artiste. Cette scène est surréaliste quand on sait le souvenir terrible que lui a laissé son tournage avec Lars von Trier. On imagine le temps que le réalisateur a dû passer pour la convaincre de s’associer au projet. Mais elle est rejointe très vite par l’immensité des paysages islandais où la mer se cogne contre un volcan en feu, dans un climat mystérieux et envoûtant. Même les comédiens égrènent un anglais rocailleux qui apportent au récit une dimension supplémentaire. Finalement, Robert Eggers rend hommage à toute la culture nordique, avec ses contes, ses sauvageries et ses mythes ancestraux.

Indéniablement, The Northman est une œuvre magnifique et mature qui confirme le talent inouï de Robert Eggers. Jamais on n’aura vu un film capable de rassembler des spectateurs avides d’aventure, de fantastique et d’émotions fortes.

Le test Blu-ray

Image :

L’image dégage une beauté fascinante. Elle s’accommode merveilleusement du jour et de la nuit. Les effets visuels et les paysages naturels comptent parmi les points forts du film.

Son :

Le son est immersif et a une forte puissance addictive. Le tout se révèle décoiffant pour le spectateur embarqué nons sans remous dans ce long-métrage onirique et épique.

Bonus :

Les bonus foisonnent et constituent une source enrichissante d’informations sur The Northman, les personnages, les acteurs, et également les Vikings (la mythologie nordique a décidément le vent en poupe) :

Scènes coupées et versions longues

Une épopée intemporelle

Les visages des Vikings

Le voyage d’Amleth vers l’âge adulte

Filmer l’attaque

Le Knattleikr

Un paysage nordique

Commentaire audio avec le réalisateur et coscénariste Robert Eggers