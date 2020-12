The Singing Club - Peter Cattaneo - la critique du film

Résumé : Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée par l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du colonel. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur " Singing Club " jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.

Critique Le cinéma parle beaucoup des soldats partis au loin combattre l’ennemi. Cette fois, le réalisateur du réjouissant The Full Monty s’attaque à ce délicat sujet, mais en l’abordant du côté des femmes et leurs enfants qui restent au domicile, dans l’attente souvent du pire. Voilà donc un thème glissant, dont on attendrait un traitement mélodramatique, sur lequel Peter Cattaneo rebondit avec un véritable entrain. On pressent, dès les premières minutes, que les comédiennes, réunies pour l’occasion, ont eu bien du bonheur à s’engager dans cette histoire de rires, de larmes, mais surtout de chansons. Elles communiquent leur engouement sur l’écran à interpréter cette bande d’apprenties chanteuses qui, afin de tuer le temps et l’anxiété, s’essayent à l’art joyeux de la chorale.

Détail important : le film est entièrement inspiré d’une histoire vraie, qui a entraîné un groupe d’épouses de soldats sur la mythique scène du Royal Albert Hall où, chaque année, l’armée rend hommage à ses militaires disparus, lors d’une soirée télévisée. En fait, si le récit se veut frais, léger et positif, le long-métrage déroule des thèmes profonds comme la mort d’un enfant, l’abstinence sexuelle des épouses pendant que les hommes sont sur le front, et surtout la question des addictions dans lesquelles les femmes se perdent pour lutter contre leur angoisse et leur solitude. De nombreuses études sociologiques ont déjà montré l’endettement récurrent des familles de militaires et l’on comprend ici que les achats compulsifs constituent une sorte de drogue qui les aide à tenir dans l’absence de leur conjoint ou de leur fils. La question du logement des familles au sein des casernes qui, naturellement, dépend du maintien ou pas du mari au sein de l’armée, est également abordée. Mais Peter Cattaneo se garde de succomber au misérabilisme. Si les sujets qu’il évoque sont évidemment graves, la joie gagne tout le film.

La très grande surprise réside dans la présence des deux immenses comédiennes, que sont Kristin Scott Thomas et Sharon Hogan. Elles jouent ces épouses de militaire, l’une étant plus gradée que l’autre, augurant ainsi une forme de joute pour le pouvoir. Il y a beaucoup de respect entre elles. On découvre avec beaucoup d’intérêt que les communautés de femmes de militaires reproduisent le système hyper-hiérarchisé de l’armée, ainsi que son dispositif fraternel fondé sur le solidarité et l’entraide. The Singing Club se transforme alors en un ingénieux essai sur le management et la conduite de projets. Les deux comédiennes s’amusent, en rajoutent même parfois dans le caractère affirmé des deux héroïnes qu’elles incarnent, au risque de la caricature, ce qui n’est jamais ridicule. Elles ne nient pas le plaisir à endosser ces destins aussi joyeux qu’ils sont fracturés par le deuil. Elles irradient l’écran de leur générosité et leur motivation à entraîner leurs collègues dans ce désir fou de chansons et de vie.

Nous mettons au défi le spectateur qui ne chantonnera pas devant l’écran ou qui ne battra pas la mesure, en même temps que les comédiennes. C’est un plaisir absolu que de retrouver des tubes des années 90 et 2000 et de découvrir que les paroles ne sont pas difficiles à appréhender. The Singing Club est à conseiller à tous les professeurs d’anglais qui ne manqueront pas de faire reprendre tous ces refrains célèbres par leurs têtes blondes. Plus largement, le film est une opportunité géniale pour retrouver les cinémas en nombre, où l’on oubliera dès les premières séquences le terrible masque qui nous barre le visage.